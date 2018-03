Politiet undersøker mulig skuddløsning i Tønsberg

Politiet skal nå ha kontroll på en person som er mistenkt i saken. I tilegg leter politiet etter en annen person som kan være fornærmet.

– Vi har funnet mistenkte på en adresse ikke langt fra stedet hvor ruten har blitt knust. Vi sjekker nå om den ruten som er blitt knust skyldes skudd eller andre årsaker, opplyser Olsen.

– Det er blitt hørt opp mot ti smell, og det er et vindu som er knust. Det er en adresse i området vi kjenner fra før, og dette gjør at vi har flere enheter ute for å undersøke om det har vært skutt, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Til Aftenposten opplyser politiet at de undersøker flere adresser i den samme veien. De har ikke funnet noen skadede.

Meldingen om aksjonen kom ved 13.15-tiden tirsdag formiddag, skriver Tønsberg Blad.