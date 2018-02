– Politikerne snakker om reinsdyr, men lite eller ingenting om elg, sier John Gunnar Halse, landbruksveileder for skog og viltforvaltning i Rana, til avisen.

Han tror dette skyldes at ingen eier elgen. Når et reinsdyr blir påkjørt blir eieren varslet, men når en elg lider samme skjebne er det kommunens vilt-ettersøksgruppe som blir varslet.

– Som ettersøksjegere opplever vi nå oftere at Bane Nor ser det som viktigere at togtidene blir overholdt, enn at skadede dyr blir avlivet, sier Geir Snefjellå.

Områdedirektør hos Bane Nor, Thor Brækkan, sier at de først og fremst må ivareta sikkerheten til folk når de gir ettersøksgruppen tilgang til sporet.

