Bærumsfamilien Schønberg-Grevbo på fem nøyer seg ikke med ribbe og riskrem for at det skal bli skikkelig jul. Mamma Ida (38), pappa Øystein (39) og barna Jørgen (14), Lisa (9) og Olav (6), har gjort det til en tradisjon med å sende ut julekort av den høyst originale sorten.

Årets utgave var intet unntak. Venner og bekjente fikk like så godt servert hele familien inne i en gedigen julepakke. Lille julaften la de bildet ut på Facebook til stor begeistring for venner og venners venner og deres bekjente igjen.

Ser du nøye på bildet, stemmer ikke armer og bein overens. For å få det til slik de ønsket seg, allierte de seg med venner. Hele åtte personer ble stappet inn i den innpakkede pappkassen.

– Det var egentlig forferdelig vondt å ligge der. Det ble noen vonde nakker og sår, sier Øystein.

Ga opp oppstilte bilder – startet med «virkelighetsjulekort»

Planleggingen av bildet startet allerede i høst. Mamma Ida (35) så et bilde på internett av en amerikansk familie pakket inn i hver sin gave. Men de ville ikke kopiere dem helt. Slik oppsto ideen om putte hele gjengen inn i én stor kjempepakke på 2 x 1 x 1 meter.

– Vi kjøpte inn nye hagemøbler til hytta i høstferien og tok med oss den enorme esken hjem på en tilhenger. Siden har den stått i garasjen og tatt opp plass. Så egentlig var det bare masse mye styr, ler Øystein.

Men alt for julegleden...

Årets «opplag» på den fysiske versjonen av julekortet var på 120. Det er ny rekord. For dette er ikke første gang familien tuller med julekortene. Og etterspørselen etter familiens spesialitet har økt år for år.

Det startet for 7–8 år siden, da de to eldste barna Lisa og Jørgen var små. De forsøkte, som mange andre familier, å stille seg opp og ta et koselig, oppstilt julekortbilde. Noe som viste seg klin umulig.

– Det var alltid et barn på vei ut av fanget eller andre ting som gikk galt. Alle bildene ble kjempedårlige. Så bestemte vi oss for å tulle med det i stedet for å prøve å lage det perfekte. Så vi endte opp med å sende ut det dårligste, sier mamma Ida. En ny tradisjon var født.

Donald Trump-kort og bæsjebleien ned

Ett år stilte hele familien seg opp så å si nakne – en versjon som ble trykket opp i begrenset opplag. Året etter var hovedbildet ganske normalt, men på baksiden var det et ekstrabilde av en bæsjebleie med ekkelsiden ned på en sokk. Slik har de fortsatt.

I fjor trykket familien Schønberg-Grevbo opp varianten de har vært mest fornøyd med. Ikke spesielt julete, med desto mer i tråd med samtiden: hele familien utkledd som Donald Trump under overskriften: «Familien Schønberg-Grevbo makes Christmas great again».

– Det begynte med at vi bestilte én parykk til et utkledningsfest. Det ble såpass vellykket at vi bestilte til hele familien, sier Ida.

Røde slips og andre nødvendige kostyme-bestanddeler samlet de inn fra slekt og venner og egne klesskap.

– Så var det bare å pudre alle mest mulig oransje i ansiktet.

Stuntet ble en hit både på peishyller og Facebook. Men medaljen har en liten bakside.

Familien innser at de har skapt seg et lite problem. Det som skulle være en liten parodi har skapt en slags forventning om at de må overgå seg selv år for år.

– Egentlig er det bare slitsomt, hehe. Men det er jo en morsom greie for familien også.