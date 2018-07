I 08-tiden fredag slår statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes fast at det er for tidlig å forutse om det faktisk vil bli satt noen varmerekorder i dag.

– Vi har så vidt startet på dagen, så det er for tidlig å si. Det blir en varm dag, men om det blir noen rekorder gjenstår å se, sier Moxnes.

Kl. 09.15 er det meldt 34 grader på Blindern kl. 17 og 18 som det varmeste. Dette har endret seg i morgentimene. Tidligere fredag var det «kun» meldt 33 grader.

yr.no

– Hvor i landet er det mest sannsynlig med ny rekord?

– Det er vanskelig å vite. Det er små lokale forskjeller som vindretning og solinnstråling som kan avgjøre, og det er snakk om tiendedeler.

I denne Twitter-meldingen fra torsdag har Meteorologisk institutt samlet noen av de gjeldende værrekordene i Sør-Norge:

I morgen snuser vi kanskje på rekordvarme i flere fylker i den sørlige delen av landet vårt 🌡️ Da er det kjekt med en oversikt over de gjeldende toppverdiene! Kartet viser all-time fylkesrekorder for høyeste maksimumstemperatur i #SørNorge. pic.twitter.com/SD2ekE70Nw — Meteorologene (@Meteorologene) July 26, 2018

Kan bli varmest i Østfold

I 08-tiden viste prognosen 34 grader i områdene rundt Rygge og Fredrikstad i Østfold, som da lå an til å bli blant Norges varmeste steder, forteller Moxnes.

– Vi får ofte de høyeste verdiene i Nedre Buskerud. Der ligger det nå an til å bli 32–33 grader.

Onsdag i forrige uke ble det satt ny fylkesrekord i Troms. Da hadde Bardufoss 33,5 grader. Oslos rekord er hele 117 år gammel. Da ble det notert 35 grader i hovedstaden. Akershus-rekorden ble satt på Fornebu i 1988. Den er så vidt over Oslo-rekorden og lyder på 35,2 grader.

De andre gjeldende fylkesrekordene finner du i tabellen under.

Varslene fra Yr oppdateres mye oftere, og blir mer treffsikre, enn før. De får tilgang til data fra et stort antall private værstasjoner over hele landet. Det kan du lese mer om i denne saken fra mars.

God morgen, nesten skyfrie #Norge! I dag er det venta tørt og varmt vær i hele landet ☀️ pic.twitter.com/sKipzSnK1o — Meteorologene (@Meteorologene) July 27, 2018

I helgen blir det regnbyger

Tidligere denne uken ble det meldt om et for mange etterlengtet regnskyll i helgen. Det ser fortsatt ut til at det vil komme regnbyger i Sør-Norge, mest Østafjells, ifølge Moxnes.

For Oslos del ser det ut til at det kan bli spesielt vått i 13–14 tiden lørdag.

– De fleste steder kommer til å få noen regnbyger, men det blir stor variasjon i hvor mye som kommer. Det vil variere fra 5–10 millimeter til 40–50 millimeter i løpet av helgen.