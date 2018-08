– Ungdommene har ødelagt ferien vår med festingen sin

BT treffer ekteparet Dag Rune og Bente Hafredal i lobbyen på hotellet på Kos i Hellas. Hotellet Aegean Blu ligger like ved stranden, og ekteparet sier de fikk opplyst av reiseselskapet at det skal være et rolig og familievennlig hotell.

Onsdag kveld er det stille og fredelig i lobbyen, men det varer ikke lenge, ifølge ekteparet.

– Det finnes nesten ikke ord for hvor ille dette er. Vi vil bare hjem, sier Bente Hafredal til Bergens Tidende.

Russ fra Bergen

Flere titall russ fra Bergen har bodd på hotellet den siste uken. Ifølge ekteparet har bergenserne bråket og festet høylytt mer eller mindre døgnet rundt.

– De begynner i 13-tiden og holder på til 20 før de drar ut. Når de kommer tilbake til hotellet i 04-tiden på natten begynner festingen igjen og varer til tidlig morgen, sier Dag Rune Hafredal.

BT har tidligere denne uken skrevet om nær 150 russ fra Bergen som har reist til Kos for å kickstarte russefeiringen sin. I forrige uke ble 10 norske ungdommer arrestert på øya som følge av slåssing.

Paul S. Amundsen

Ekteparet sier bråket først og fremst kommer fra altanene som hører til rommene til ungdommene, men at det også er mye støy i lobbyen, ved bassenget og utenfor hotellet.

Sover ikke

Ekteparet er her sammen med sin datter, svigersønn og sine to barnebarn på 15 og 13 år.

– Datteren vår har nesten ikke sovet på to uker. Det har vært helt grusomt, sier Bente Hafredal.

Hun tar til tårene flere ganger mens BT snakker med henne.

– Vi er mildt sagt skuffet over Apollo. Vi har bedt om å få bytte hotell flere ganger, men det har ikke latt seg gjøre. Vi har også bedt om å få reise hjem tidligere, men det har ikke vært mulig, sier Dag Rune Hafredal.

Han og konen sier de ansatte på hotellet har strukket seg langt for å gjøre mest mulig for gjestene som skal ha blitt berørt av bråket.

– Det stakkars hotellpersonellet har løpt rundt dag og natt og prøvd å ha kontroll på ungdommene.

BT har snakket med de ansatte ved hotellet. De ønsker ikke å kommentere saken i mediene.

Paul S. Amundsen

– Skjøt på gjester med paintball

Ekteparet sier de flere ganger har forsøkt å snakke med ungdommene, uten hell.

– Vi har klaget skriftlig og muntlig til Apollo hver eneste dag. De har vært innom med skriftlige advarsler, men ingenting er blitt bedre.

Ekteparet reiser hjem til Norge førstkommende fredag. Da vil de kreve pengene tilbake fra reiseselskapet.

Onsdag tok Apollo affære og kastet bergensungdommer ut fra to rom på hotellet, ifølge en russ.

– Vi ventet egentlig bare på at det skulle skje. Det var flere som tok det altfor langt. Dråpen var vel da en gjeng sto med paintballgevær på altanen og skjøt på andre gjester, sier en russegutt fra Bergen som bor på det samme hotellet.

Reiseselskapet: Åtte ble kastet ut

Apollo bekrefter at det har vært en del støy på hotellet, og at bråket startet da et reisefølge på 27 ungdommer sjekket inn forrige fredag. Ungdommene fikk flere advarsler.

– Natt til onsdag var det dessverre problemer med denne gruppen igjen, noe som medførte at åtte av dem umiddelbart ble kastet ut fra hotellet. Tilbakemeldingene vi har fått, fra både gjester og hotellpersonell, er at det ikke har vært bråk eller støy siden da, sier markedssjef Tonje Løkaas Fossum i Apollo.

Fossum bekrefter at området i utgangspunktet blir beskrevet som rolig, og at de anbefaler dette hotellet til barnefamilier og andre. Denne uken har det bodd 179 gjester ved hotellet.

– Av disse er det en gjeng på 27 som ikke har oppført seg som de skal, hverken på et hotell eller hjemme, uansett hvor gammel du er, sier Fossum.

Hun vil på stående fot ikke svare på om familien Hafredal vil få noen form for økonomisk kompensasjon.

– Vi oppfordrer alle som ikke er fornøyde om å ta kontakt med oss så snart som mulig. Etter hjemkomst har vi en egen avdeling som håndterer slike henvendelser, og som gir kompensasjon der det er grunnlag for det.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Kan få prisavslag

– Hvis et hotell er markedsført som rolig, så skal du slippe festende ungdommer på dørstokken hele døgnet.

Det sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han mener at ekteparet handlet riktig da de tidlig gjorde reiseselskapet oppmerksom på problemet.

– Vanligvis løser det seg ved at den reisende flyttes til et annet hotell, med mindre støy. Dersom det ikke skjer, og støyen har gått ut over kvaliteten på ferien, så er ikke prisavslag utelukket, sier Iversen.

Ifølge Iversen eksisterer det ingen faste satser for prisavslag. Operatør og kunde må derfor bli enige om en passende sum. Dersom det ikke oppnås enighet, kan kunder klage til Transportklagenemnda.

Hittil i år har Forbrukerrådet mottatt 428 spørsmål fra forbrukere som er misfornøyde med hoteller og pakkereiser, noe som er en liten økning fra samme periode i fjor.