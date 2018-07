Varsler regn- og tordenbyger til åpningen av Norway Cup

Verdens største fotballturnering for unge sparkes i gang lørdag, og den rekordvarme sommeren har ført til tørre gressmatter på Ekebergsletta. Det kan se ut til å endre seg i helgen.

– Det er fortsatt et stykke frem, men lørdag er det varslet kraftige regn- og tordenbyger i Oslo. Det har vært såpass lang tørke denne sommeren at det vil være gunstig for noen, men for dem som ønsker seg en sommerhelg, kan det bli veldig vått, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt til NTB.

Gislefoss understreker overfor Aftenposten at varslet kun er prognoser.

– Det er så langt frem i tid at de kan regne mye i havet før den tid. Så man skal ikke ta det så bokstavelig.

– Men det kan komme etterlengtet regn?

– Ja, det kan det, sier Gislefoss.

Meek, Tore / SCANPIX

Det varslede regnet ønskes velkommen av generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup.

– Vi trenger regn for å nå mykhetskravet i gresset, for underlaget er utfordrende. De unge spillerne tenker ikke på været i det hele tatt, for de vil bare spille fotball. Det er kun voksne som ikke klarer å kle seg, som tenker på vær, sier han til NTB.

Vil fremdeles være ganske tørt

Vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt kan ikke love noen lengre perioder med regn i sør den nærmeste tiden.

– Østafjells blir det nok tørt til og med fredag med temperaturer på rundt 30 grader. I helgen kan det komme en del kraftige byger med torden, hvor hver byge kan ha med seg 5–10 millimeter nedbør, men det vil være store lokale forskjeller, sier Moxnes.

Olav Olsen

– På Vestlandet og i Trøndelag ser det likevel ut til at det i begynnelsen av uka vil komme noe nedbør. Det vil nok likevel bare komme mellom 10 og 15 millimeter, så det vil trolig fremdeles være ganske tørt.

Mandag ettermiddag skal Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag i møte med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om tørkekrisen i landbruket. Her vil de be regjeringen om krisehjelp til norske bønder.