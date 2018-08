I en dom fra Oslo tingrett denne uken ble den snart 60 år gamle mannen dømt til 55 dagers fengsel for trusler og skremmende og plagsom adferd. Dommen gjaldt fire tilfeller.

I retten innrømmet han å ha sendt meldinger og pakker, men erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen.

Mannen postet en grov trussel på den profesjonelle Facebook-siden til NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Han sendte flere plagsomme e-poster og tekstmeldinger og ringte til alle døgnets tider til en ansatt i Oslo kommune. Han sendte dessuten flere brev og pakker som inneholdt søppel, blant annet sneiper og aske, til to inkassoselskaper.

Som Aftenposten nylig har beskrevet, har den trygdede oslomannen truet, hetset og trakassert folk i tre tiår.

Mannen er tidligere dømt for lignende forhold fem ganger. Aftenposten kom i kontakt med mannen da vi ringte personer som hadde sendt trusler og hets til Utøya-overlevende og AUF-medlemmer. Han uttrykte stor tilfredshet med at handlingene hans ble oppfattet som belastende. Han meddelte også at han skulle fortsette med slike handlinger.

«For enkelt og gammeldags»

Ifølge den ferske dommen oppfatter mannen det selv som at han er i en pågående konflikt med NRK og Tove Bjørgaas, som følge av hans politiske engasjement. Han forklarer at han deltar i Facebook-grupper som «ytrer seg på denne måten» og at han har skrevet flere slike meldinger. Han truet NRK-medarbeideren med å hyre inn «utlendinger» som skulle voldta henne.

Den domfelte mannen forklarte at han håpet formuleringen med å betale noen for å voldta, ville virke sterkere enn bare å skrive «tulling» eller «drittsekk». Han mente sistnevnte ville virke for enkelt og gammeldags.

Mannen forklarte i retten at NRK-medarbeideren er en av flere han «følger opp». Han ytrer seg om dem på nettet, og han kan også sende husholdningsavfall og søppel til personene. Han sa imidlertid at han aldri møter opp hos noen personlig, og at han aldri vil følge opp det han skrev i meldingen.

«Jeg har fått en del kritiske kommentarer, men dette er den groveste. Mange har opplevd verre enn meg, men det er bra at slike tilfeller tas på alvor», sier Tove Bjørgaas til Dagens Næringsliv.

Ringte til alle døgnets tider

En ansatt i Oslo kommune fikk merke mannens harme etter at mannen følte at han ikke nådde frem med flere klager. Den domfelte ringte den ansattes telefoner til alle døgnets tider og sendte også meldinger via Facebook og Messenger. Mannen som ble truet, har beskrevet dette som skremmende og plagsomt, også for sine barn.

To inkassoselskaper som har krav mot oslomannen, fikk også ubehagelige henvendelser. Sammen med en pakke med husholdningsavfall og søppel til et av firmaene, lå det et brev der det sto: «Fortsett å ringe meg så skal jeg stramme grepet. Jeg har 30 års erfaring i psykologisk krigføring.»

Oslo tingrett dømte mannen for ett tilfelle av trusler (mot Bjørgaas) og tre tilfeller av skremmende og plagsom adferd som krenker privatlivets fred.

Advokat Knut Arne Holthe, som har vært mannens forsvarer i denne saken, ønsker ikke å kommentere dommen ovenfor Aftenposten.