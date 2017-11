Bokhandlerprisen til Helga Flatland

– Det er en stor ære å bli lest, diskutert og stemt fram av dyktige og lidenskapelige lesere, av dere som jobber med å formidle bøker hver dag. Jeg er veldig takknemlig for prisen – og for jobben dere gjør for litteraturen i det daglige, sa Flatland (33) da hun mottok prisen på Litteraturhuset i Oslo torsdag ettermiddag.

Bokhandlere landet over har stemt fram hennes roman fra en liste på ti nominerte av årets norske bøker. Flatland har danket ut forfattere som Lars Saabye Christensen, Tom Egeland, Jan Kjærstad, Frode Tiller, Maja Lunde og Maria Parr.

Ungt forfatterskap

– Jeg er svært glad for at bokhandlerne i år velger å løfte fram et såpass ungt forfatterskap som mitt – for rundt meg står en ny og viktig generasjon forfattere, og sammen med dere skal vi arbeide for å gjøre framtiden til norsk litteratur mangfoldig og lys, sa Flatland.

Helga Flatland har tidligere mottatt flere priser for sitt forfatterskap. For sin debutroman «Bli hvis du kan. Reis hvis du må.» fikk hun Tarjei Vesaas' debutantpris, Ungdommens kritikerpris, Aschehougs debutantstipend, og hun ble nominert til P2-lytternes romanpris.

I «En moderne familie» utforsker hun hva som skjer med voksne skilsmissebarn. Etter å ha vært gift i 40 år skiller et ektepar seg og handlingen drives fram gjennom blikket til de tre voksne barna. De forteller sin versjon om tiden rett etter at de fikk den sjokkerende nyheten om at foreldrene skal skilles.

Les saken:

Bronsestatuett

Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken»-prisen og ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet Bokhandlerprisen. I fjor gikk prisen til Vigdis Hjorth for «Arv og miljø».

Prisen er en bronsestatuett laget av billedhogger Nils Aas. Boka det stemmes på, må være en av årets bøker og av en norsk forfatter innenfor skjønnlitteratur/generell litteratur, inkludert barne- og ungdomsbøker.