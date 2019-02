Abort blir hovedparole i Oslos 8. mars-tog

Parolene ble vedtatt på et møte torsdag der over hundre personer deltok, skriver Klassekampen. Tilsammen 28 paroler ble vedtatt for den internasjonale kvinnedagen i år.

– Kvinnebevegelsen står samlet, og det var ikke her det var mest diskusjon. Alle er enige i at det regjeringen driver med, er et angrep på kvinners rettigheter, sier pressekontakt Nora Uvsbakk i Kvinnefronten.

Også parolen «Ja til Nipt og fosterdiagnostikk» ble vedtatt. Nipt er en blodprøve gravide kan ta for å oppdage for eksempel Downs syndrom. Teknologirådet har anbefalt bruk av prøven, men det er omdiskutert om alle gravide skal få tilbudet.

Leder Ada Arnstad i Senterungdommen sier hun ikke vil gå under noen av parolene, men heller paroler for likelønn og sikring av kvinners rettigheter i arbeidslivet.

– Det er ikke noe galt i å forsvare selvbestemt abort, men det er urovekkende at abortloven blir dratt i ulike retninger, og det gjør man ved å kreve at man fjerner nemndene, sier hun.