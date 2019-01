Under sommerens lange hetebølge lå Oslofolk tett i tett på Sørenga Sjøbad eller sto som sild i tønne på badefergene for å trekke sjøluft og bade på øyene i Indre Oslofjord.

Det har fått politikerne til å finpusse figuren foran høstens valgkamp.

Inspirert av publikumssuksessen for utstikkeren på byutviklingsområdet Sørenga, tar Oslo Høyre nå til orde for å bygge ut flere bademuligheter i fjorden. I utkastet til nytt bystyreprogram, som skal endelig vedtas til helgen, foreslår partiet «å etablere kunstige øyer i Oslofjorden for å tilrettelegge for flere badeplasser og småbåtplasser».

Skal grave ut masse stein og masser de neste årene

– Oslofolk ønsker flere muligheter til å nyte fjorden. Sørenga ble en fantastisk suksess som viser at oslos beboere veldig gjerne benytter seg av vide muligheter til bading. Det er også stor interesse for båtliv, med opptil ti års ventetid på båtplass, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Han viser til at det de neste årene skal borres og graves i flere store prosjekter i Oslo-området. Løsmasser fra bygging av Fornebubanen, ny T-banetunnel Oslo og nytt vannforsyningssystem i Oslo bør brukes til å lage nye øyne i Indre Oslofjord.

Slike spektakulære forslag er blitt luftet før. I 2012 foreslo Oslo Havn å lage en kunstig øy i Bunnefjorden med løsmassene fra Follobane-utbyggingen. Forslaget fikk tommelen ned fra Nesodden kommune. Nå brukes tunnelboremassene fra Follobanen til å planere ut utbyggingsområdet Stensrud-Gjersrud.

– Først Fjordbyen, nå Badebyen

– Er dette bare en høytsvevende velgerflørt før kommunevalget?

– Dette er et reelt forslag. Oslo Høyre har vist at vi kan gjennomføre. Det var Høyre som tok til initiativet til Fjordbyen og de fantastiske mulighetene til å gjøre mer ut av byens sjøside. Jeg tror de fleste ønsker at det legges mer til rette for bading, båtliv og friluftsaktiviteter ved fjorden, svarer Lae Solberg. Han vil la fagfolk få vurdere hvor slike øyer best kan etableres.

– Tidligere er det foreslått å utvide Oslos areal med boliger i fjorden. Vil dere ha boliger på disse øyene også?

– Det er ikke en del av dette forslaget, men jeg synes vi skal være åpne for å kunne vurdere forslag om å etablere nye boliger på ny grunn langs fjorden.

Valgflesk i badesesongen: Vil ha ha sjøbad og helårs bobåthavn på Filipstad

– Luftslott-planer

– Et nytt Dubai!

Kommentaren kommer fra Oslos badebyråd, Rina Mariann Hansen (Ap).

Forslaget får en lunken mottagelse av byråd for kultur, idrett og frivillighet.

– Jeg er helt enig i at det trengs flere steder å bade i Oslo, både ute og inne. Men dette er litt for mye luftslott. Det er også mye usikkerhet knyttet til å bruke fyllmasser. Vi aner ikke kostnaden og forurensingsgraden. Det er bedre å få spaden i jorden og få etablert bademuligheter med kortere tidshorisont, sier Hansen, som istedet har våte drømmer om å få ferdig Oslo første svømmehall på 35 år, på Stovner. Også på Tøyen og Manglerud kommer det nye bad på sikt.

Hun peker også på aktuelle planer om å lage badeplass ved Myraløkka i Akerselva, bystrand ved det nye Munch-museet og tilrettelegge for bading i markavann. I tillegg har byrådet satt i gang med opprustning av øyene.

– Potensielt miljøskadelig

Høyres øyvisjon får også lunken mottagelse hos Miljøpartiet De Grønne. Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen vil unngå å forstyrre den skjøre økobalansen i Oslofjorden.

– Kunstige øyer kan sikkert virke som en besnærende tanke, men forslaget har også store åpenbare utfordringer. Oslofjorden er i dag truet av plastforsøpling, forgifting og overfiske. Etablering av kunstige øyer med potensielt miljøskadelige løsmasser er et kjempestort inngrep i dette sårbare økosystemet, mener Marcussen.

Øyner mulighet for flytende badeplasser

Hun mener man heller bør fortsette kommunens arbeid med å gjøre de eksisterende øyene mer tilgjengelige for byens befolkning.

– Et annet tiltak som jeg gjerne diskuterer med Høyre er å etablere små, flytende øyer i havnebassenget – slik de blant annet har i Paris, København og New York. Det kunne ha vært spennende å prøve her også.

Slike planer er allerede på gang, bekrefter byråden for kultur, idrett og frivillighet. Hansen opplyser at hun har hatt møter med private som ønsker å lage flytende badeanlegg i fjorden.