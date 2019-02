Forhøyelsen av budet kommer samme dag som fristen for å akseptere det forrige går ut. Fristen blir nå forlenget med én måned, til 11. mars klokka 17.30.

Selskapet har sikret seg forhåndsaksept fra eierne av 50,5 prosent av aksjene i Oslo Børs.

Det kommer fram i en pressemelding mandag morgen.

Beholder navnet

– Selskapsnavnene Oslo Børs og VPS, som er nøkkelverdier og viden kjent blant kundene, vil forbli uendret under Euronexts eierskap. Styret for Oslo Børs VPS vil fortsatt inkludere uavhengige, norske medlemmer og ansatte, skriver Euronext.

Børsgruppen varsler også en plan om at Oslo skal bli dets nav og hovedkontor for utvidelse i de nordiske landene.

Mandagens bud er 44 prosent høyere enn sluttkursen 17. desember 2018, opplyser Euronext.

Det nye budet verdsetter Oslo Børs VPS til 6,79 milliarder kroner, ifølge E24.

Bud fra Nasdaq

I slutten av januar ble det klart at det amerikanske Nasdaqs nordiske datterselskap, Nasdaq Nordics, meldte seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs. Selskapet kom med et bud på 152 kroner per aksje.

Nasdaq har fått forhåndsaksept på 35,11 prosent av aksjene, inkludert de to største eierne DNB og KLP. Både DNB og Oslo Børs selv mener at Nasdaq bør overta kontrollen. Konsernsjef Bente A. Landsnes i Oslo Børs VPS har tidligere opplyst til E24 at et høyere bud fra Euronext ikke vil endre denne vurderingen.

– Hvis det kommer et høyere bud fra Euronext, vil styret måtte se på det og gi en anbefaling om det rent finansielle, men vi kommer ikke til å endre vår strategiske anbefaling. Vi mener at Nasdaq er den beste kandidaten til å utvikle det norske kapitalmarkedet, sa Landsnes.