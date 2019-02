«Dette er Kinas gave til våre venner i Afrika», står det på dørene til det nye hovedkontoret til Den afrikanske union i Addis Abeba i Etiopia.

Det kinesiske selskapet Huawei sørget for datasystemer, Wi-Fi-nett og dataeksperter da Afrikas politikere fikk et nytt bygg i 2012 for 1,6 milliarder kroner av Kina.