49-åringen har vært etterlyst internasjonalt siden 2014, og ble pågrepet etter i Malaysia på nyåret.

Onsdag ettermiddag ble han varetektsfengslet for fire uker i Oslo tingrett, melder VG.

Utenfor rettssalen forklarer til VG forsvarer Per Zimmer at Moan begjærer seg løslatt. Forsvareren mener hans klient er blitt utsatt for en justisfeil. Moan har ikke fått mulighet til å forsvare seg overfor anklagene malaysisk politi har rettet mot han.

Oslo-politiet siktet i desember 2017 mannen etter straffelovens paragraf 271 grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri av minst 10 millioner kroner.

49-åringen er tidligere kjent som konkursrytteren Lars Rune Solberg, men har også operert under navnene Vincent Doss og den falske konkurseksperten «advokat Helge Amundsen».

18. januar ble det tatt ut en ny siktelse som omfatter ytterligere 40 bedragerier og identitetstyverier som dekker tidsrommet mars 2012 – september 2018.

Politiadvokat Eindride Kjørri ved Oslo politidistrikt sa i forkant av møtet at de ville be om fire uker varetektsfengsling.

Fakta: Straffelovens paragraf 271 § 271 Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet allmennheten eller en større krets av personer, om han har bokført uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap, eller om han vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred.

Grove bedragerier

Moan har en merittliste så lang som et vondt år med et titall konkurser bak seg innen blant annet vaskebransjen.

Han har flere ganger brukt sin egen mors ID, venner og familie for å bestille luksusvarer til egen vinning.

Konkursrytteren etablerte også flere postkasseselskaper på Svalbard, men disse ble tvangsflyttet til fastlandet.

Fakta: Helge Moan, f. 17. oktober 1969 som Lars Rune Solberg Historikk: Mars 2008: Moan slipper ut av fengsel etter å ha sonet ferdig sin første dom.

Desember 2010: Moan slipper ut av fengsel etter å ha sonet ferdig sin andre dom.

Januar 2012: Nye anmeldelser hvor Moan er mistenkt begynner å komme inn til politiet.

Oktober 2012: Moan blir innkalt til avhør til politiet.

November 2012: Moan drar til Malaysia.

Februar 2013: Moan blir internasjonalt etterlyst.

April 2017: Moan sitt visum i Malaysia går ut.

Januar 2019: Pågrepet i Malaysia, overført til Oslo. (Kilde: TV2)

«Vaskesvindleren»

De siste fem årene har politiet mottatt 155 anmeldelser i sakskomplekset.

– Helge Moan er en notorisk bedrager. Han er en intelligent, oppegående person og er dyktig på det som opptar han. Uheldigvis dreier det seg om å lure penger fra nordmenn nå for tiden, sier etterforsker Tore Olav Moe ved enhet Øst i Oslo politidistrikt til Åsted Norge.

Moan het opprinnelig Lars Rune Solberg, og kommer fra Manglerud i Oslo.

