Flere skoler bør la seg inspirere av Jordal skole i Oslo som har innført egne foreldremøter på somali.

Det mener Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen.

Dessuten mener hun at foreldre som ikke møter på foreldremøter, bør få hjemmebesøk.

– Lærere bør gå på hjemmebesøk til foreldre som ikke møter på skolens foreldremøter. Formålet er å skape tillit mellom skole og hjem, sier Tybring-Gjedde.

Hun ser for seg at hjemmebesøk kan skje i samarbeid med minoritetsrådgivere og andre som kan morsmålet til foreldre som det er vanskelig å oppnå kontakt med.

40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge, noe som gjør dem til den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge.

I en serie saker ser Aftenposten på barneoppdragelse, oppvekst og integrering i somaliske miljøer i Norge.

Foreldre med somalisk bakgrunn har en sterk mistillit til myndigheter som barnevernet, viser flere forskningsrapporter.

Ikke tillit til skolen

– Bør hjemmebesøk bare gjelde foreldre med minoritetsbakgrunn?

– Ikke nødvendigvis, men det er der vi ser at foreldre ikke kommer på foreldremøter. Endel minoritetsforeldre har ikke tillit til skolesystemet, de vet ikke hva som skjer på skolen.

Tybring-Gjedde mener at vi må erkjenne at endel foreldre ikke kan det norske språket godt nok til å følge opp barna sine.

Aftenposten har i det siste intervjuet flere foreldre i det somaliske miljøet som tilbyr seg å hjelpe dem som sliter med å oppdra og følge opp barna sine.

Fakta: Innvandrere med somalisk bakgrunn Vel 40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge. 28.696 innvandrere fra Somalia og 12.767 norskfødte med somaliske foreldre. Ingen andre innvandrergrupper blir gjenforent med flere slektninger enn den somaliske. Forholdet mellom flyktning- og familieinnvandringen fra Somalia for perioden 1990–2015 ligger på 0,68 familiemedlemmer pr. flyktning. Det er drøyt dobbelt så høyt som sammenlignet med andre grupper. Somaliere er den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge. De topper de dårlige statistikkene. Slik har det vært i snart 30 år, siden begynnelsen av 1990-tallet da borgerkrigen i landet skapte en flyktningbølge som også nådde Norge. Men de første somaliere som kom hit, var sjøfolk som kom på 1970-tallet. Fortsatt er det store flertallet av somaliere i Norge uten arbeid. Mistillit til myndighetsorganer som barnevernet er dokumentert i flere forskningsrapporter. Høsten 2017 satte flere medier søkelys på at noen foreldre tyr til drastiske løsninger for å få barna på rett kjøl. De sender barna til utlandet, noen barn havner på koranskoler som snarere er korreksjonssentre, andre hos mer eller mindre perifere slektninger. Kilde: Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå pr. 1. januar 2017)

Rolf Øhman

Fadderordning for foreldre

– Flere skoler bør etablere fadderordninger for foreldre med minoritetsbakgrunn, sier Tybring-Gjedde.

– Hvordan skal det organiseres, hvem skal være faddere?

– Mye bør nok gjøres i regi av skolen som vet hvor skoen trykker. Men det kan også hende at ressurssterke foreldre med minoritetsbakgrunn kan bli faddere.

Hun sier at foreldre med minoritetsbakgrunn, og som har engasjert seg i barnas skolehverdag over tid, vet hvilke bekymringer som hindrer foreldre å engasjere seg. Ved å bruke egne erfaringer kan de skape trygghet og tillit, ikke minst ved å kommunisere på det språket som foreldrene forstår.

Aftenposten har i flere artikler skrevet om foreldre fra Somalia som sliter med å oppdra barna sine i Norge. For noen barn får det dramatiske konsekvenser – de blir sendt alene til utlandet.

Høsten 2017 var det i Oslo 44 barn som ikke møtte til skolestart: De fleste var bare seks år.

218 barn dukket ikke opp

I et brev til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i begynnelsen av februar 2018 opplyser Utdanningsetaten at de har registrert 218 «fraværssaker» de siste fire årene.

Skolene er forpliktet til å følge et sett med regler når barn forsvinner. Hvis det ikke oppnås kontakt med foresatte/eleven etter tre dager, skal skolen innen en uke gjennomføre tiltak for å finne eleven. Hvis skolen ikke lykkes med det, skal Utdanningsetaten overta. Politianmeldelse skal så vurderes. Skoleåret 2017/2018 vurderes politianmeldelse i to saker.

Frp reagerer på utspill om at det er greit med noen måneder i Somalia

Jordal skole hadde rapport ti elever som hadde uteblitt fra skolen og befinner seg i utlandet. Skolens rektor understreker at de følger opp hver enkelt saker, men understreker samtidig at det ikke er noen katastrofe om en ungdom «må være tre måneder hos bestemor i Somalia». Denne holdningen får Aina Stenersen, helsepolitisk talsperson for Frp i Oslo bystyre, til å reagere.

Hun mener skolen sender et uakseptabelt signal.

– En ting er at kommunen bruker summer på integrering, språkopplæring, og andre tiltak mot lavinntektsfamilier. Da kan ikke elever, som i utgangspunktet trenger mer oppfølging enn andre, reise bort, sier Stenersen

– Skolen fraråder det, men mener det kan være bra for noen?

– Da får de gjøre som andre folk, bruke ferien til å reise og besøke familien, sier Stenersen som ikke bare er bekymret for kommunens ressursbruk.

– Nei, jeg er mest bekymret for elvene. Ingen har godt av å være borte fra skolen i månedsvis. Jeg opplevde selv da jeg gikk på skolen at elever måtte ta et år om igjen fordi de mistet så mye faglig etter å ha vært lenge borte, sier Stenersen som vil ta det hun mener er uakseptable signaler fra Jordal skole opp i bystyret.