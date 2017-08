Politiet ber om fire ukers varetekt for drapssiktet ektemann

Fengslingen gjennomføres ved såkalt kontorforretning i Nedre Romerike tingrett. Det innebærer at den siktede mannen ikke trenger å være til stede.

Kvinnen ble funnet død i ekteparets bolig i Feiring i Akershus tidlig mandag morgen. Ektemannen ble pågrepet etter en omfattende politiaksjon som varte i flere timer.

– Vi gjennomførte et kort avhør av den siktede ektemannen i går ettermiddag. Siktede har forklart seg om hendelsen, men detaljene i dette ønsker vi ikke å gå ut med nå. Han har imidlertid erkjent straffskyld for siktelsen på forsettlig drap. Siktede vil bli avhørt ytterligere på et senere tidspunkt, sier politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt.

Politiet opplyser at de mener å ha kontroll over hendelsesforløpet i saken, men at det er for tidlig å si noe om et eventuelt motiv.