Fire nye uker varetekt for drapssiktet i Ålgård-saken

Det er to drapssiktede etter at en 26 år gammel mann ble funnet død i en omsorgsbolig på Ålgård i Gjesdal kommune 12. august. En 29 år gammel mann sitter i varetekt, og politiet fikk mandag innvilget begjæringen om forlenget varetekt i nye fire uker for en 21 år gammel kvinne i saken.

– Hun bedyrer fortsatt at hun ikke har hatt noe med dødsfallet å gjøre, sa 21-åringens forsvarer, advokat Jarle Rudi, til Stavanger Aftenblad, i Jæren tingrett før fengslingsmøtet.

Etterforskningen pågår for fullt, med rundt 50 vitner avhørt. Det foreligger ikke endelig obduksjonsrapport, og politiet vil ikke kommentere dødsårsaken, utover at det er sannsynlig at det var et drap. Politiet fryktet at bevis kunne gå tapt om kvinnen ble sluppet ut fra varetekt nå.

Onsdag skal det være nytt fengslingsmøte i saken, der politiet vil be om forlenget varetekt i isolasjon for den drapssiktede 29-åringen i saken.

