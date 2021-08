57 tunneler i Norge er så bratte at det i utgangspunktet hadde vært ulovlig å bygge dem i dag. Disse utgjør bare fem prosent av veitunnelene. Likevel skjer 42 prosent av alle tunnelbranner her. Trailersjåfør Alan Bruaset kjører gjennom slike tunneler hver eneste dag. Gassmasken ligger alltid klar til bruk ved siden av ham. Norge Samferdsel Sjåføren har gassmasken klar når han kjører i bratte tunneler

Tungtransportsjåfør Allan Bruaset er klar over at brannfaren er langt større i de bratteste tunnelene, men har ofte ikke noe valg. En pensjonert brannvernleder i Veivesenet forteller at han ikke kjører i Oslofjordtunnelen hvis han kan unngå det.

Allan Bruaset har gassmaske på setet ved siden av seg. Og flammehemmende klær.

Han vet akkurat hva han skal gjøre om det begynner å brenne i traileren hans i en bratt tunnel.