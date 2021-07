Familiemedlemmer kjent skyldig i rasisme-sak i Elverum

En far og hans to sønner er kjent skyldige på alle punkter etter tiltalen i rasisme-saken i Elverum, som førte til at en norsksomalisk familie valgte å flytte til Oslo. Saken gikk i Elverum tinghus (bildet) i juni, og dommen falt fredag. Arkivfoto: Morten Holm / NTB

En far og hans to sønner er kjent skyldige på alle punkter i tiltalen i rasisme-saken i Elverum, som førte til at en norsksomalisk familie valgte å flytte.

NTB

Nå nettopp

Alle tre tiltalte ble funnet skyldige på samtlige tiltalepunkter, og det vektlegges særlig i dommen at hudfarge har vært motivet for flere av handlingene, skriver Ringsaker Blad.

Saken, som startet i Østre Innlandet tingrett i juni, har vært omtalt som en rasismesak. Den 55 år gamle faren og hans to sønner på 16 og 18 år var tiltalt for vold og trusler mot en norsksomalisk familie, som etter flere år valgte å flytte fra Elverum til Oslo.

Tiltalene omfatter flere hendelser mellom 25. desember 2019 og frem til slutten av juni 2020. Familiefaren er også domfelt tidligere for hatefulle ytringer og trusler mot den samme familien.

Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld, men retten har enstemmig kommet frem til at alle tre dømmes etter samtlige punkter i tiltalen

Familiefaren har fått den strengeste dommen med 120 dager i fengsel, samt at han må betale oppreisning til familien.

16-åringen er dømt til betinget fengselsstraff i 60 dager, med en prøvetid på tre år, mens den eldste sønnen ble domfelt for forsettlig medvirkning til trusler, og dømmes til betinget fengsel i 30 dager.

De to guttene er frifunnet for krav om oppreisningserstatning til de fornærmede.