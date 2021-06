Kira (19) blir hørt om skolekritikk. Nå skal «premiepraksisen» i Oslo-skolene vurderes på nytt.

19-åringen kritiserte pengegaver til elevene med best karakterer. Saken viser at tiden er moden for å ta en ny diskusjon, forteller Utdanningsetaten i Oslo.

Kira Amalie Berg Ottesen (19) kritiserte pengegavene som ble gitt til elevene i klassen med best karakterer. Nå vil Utdanningsetaten vurdere praksisen på nytt. Foto: Privat

11 minutter siden

«Ta vare på egen psyke, oppfordret læreren. Så kom ledelsen og premierte de «beste» elevene».

Det skrev Kira Amalie Berg Ottesen i et Si ;D-innlegg i Aftenposten mandag. Hun fortalte hvor sjokkert hun ble da Nydalen vgs. delte ut 1000 kr til elevene med best karaktersnitt i klassen under årets sommeravslutning.

Innlegget til 19-åringen fikk mange til å reagere. Én av dem var Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Å dele ut individuelle premier kan lett virke mot sin hensikt og bidra til prestasjonspress som ikke gir økt læring, sa hun til Aftenposten.

Trond Lien, divisjonsdirektør for vgs. i Utdanningsetaten i kommunen, uttalte først til Aftenposten at en slik premieutdeling ikke er uvanlig.

– Skolene har full anledning til å gi elever enkle gaver, sette opp premier for ulike prestasjoner og så videre.

Vil diskutere det – kjenner ikke omfanget

Nå har Oslo-skolen endret kurs. Til VG tirsdag sier Lien at praksisen skal vurderes på nytt:

– Denne saken har vist at tiden er moden for å ta en ny diskusjon om dette.

Lien sier til VG at han tar innlegget til Ottesen på dypt alvor. Han står likevel fast ved at hendelsen på Nydalen vgs. er i tråd med vanlig praksis i skolene.

Etaten kjenner ikke omfanget av ulike typer premiering ved skolene.

«Dette har vært håndtert litt ulikt fra skole til skole, og ikke vært noe tema for felles diskusjon – i alle fall ikke på lang tid», skriver Lien i en e-post til Aftenposten.

Han forteller videre at etaten over sommeren skal ta opp temaet til diskusjon blant Oslos rektorer.

«Jeg tenker også at det er fint å involvere elevrådene lokalt, og gjerne også Elevorganisasjonen», skriver han, men presiserer at det ikke er gitt hva utfallet blir:

«En ny vurdering betyr i denne sammenhengen altså at vi tar en diskusjon rundt praksisen, men ikke med utgangspunkt at skolenes handlingsrom skal innsnevres.»