Her er rådet fra luftens helter til hyttefolket

Vit alltid hvor du befinner deg, bruk 113 appen når du ringer etter hjelp og lær deg førstehjelp. Det er de viktigste rådene luftambulansepilot Geir Arne Mathiesen har til hytteeiere.

Pilotene i luftambulansens helikoptre utfører hvert år over 8000 oppdrag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Arve Henriksen, redaktør i Hyttemagasinet

Nå nettopp

Årlig utfører luftambulansen over 8000 oppdrag fra sine 13 baser rundt i landet. Svært mange av disse skjer i hytteområder, både ved sjø og i fjell.

– Vi har nok merket en økning i antall oppdrag til hyttedestinasjoner. Det skyldes både at det er blitt flere hytter, samt at mange utvider helgene, sier Geir Arne Mathiesen. I tolv år har han sittet bak spakene i et av de karakteristiske gule helikoptrene til Norsk Luftambulanse.