13-åringen som ble påkjørt i Oslo torsdag kveld, døde fredag. Bilfører siktet for drap.

Den 13 år gamle fotgjengeren som ble påkjørt i på Haugenstua i Oslo torsdag kveld, døde på Ullevål sykehus fredag ettermiddag.

Politiet på stedet i Maria Dehlis vei etter en alvorlig trafikkulykke der en 13 år gammel fotgjenger, som fredag døde på Ullevål sykehus, ble truffet i høy fart. Foto: Hans O. Torgersen

18. des. 2020 17:16 Sist oppdatert nå nettopp

De pårørende er varslet, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Bilføreren som kjørte på 13-åringen i Oslo torsdag, er siktet for uaktsomt drap.

Gutten ble påkjørt av en mørk Mitsubishi SUV i Maria Dehlis vei i nærheten av Grorud stasjon i 19-tiden torsdag kveld.

– Bilføreren har erkjent å ha vært på stedet i bil og at han traff gutten under kjøring, sier leder Rune Skjold for etterforskning av Finans og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt til VG.

Mannen i 30-årene er siktet for overtredelse av vegtrafikkloven paragraf 31, jamfør paragraf 12. Paragraf 12 sier at enhver som er innblandet i et trafikkuhell, plikter å stanse.

– Siktelsen kommer til å bli utvidet, heter det i pressemeldingen.

Mannen ble tatt for kjøring i påvirket tilstand for noen uker siden, opplyser politiet til Aftenposten. Derfor mener politiet det er fare for gjentagelse, og mannen blir fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

Bilførerens forsvarer, advokat Harald Fjeldstad, hadde ikke mulighet til å kommentere saken til NTB fredag ettermiddag.

Mannen blir fremstilt til varetektsfengsling i Oslo tingrett lørdag.