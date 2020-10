Ni sentrale punkter i statsbudsjettet: Skattekutt, skyhøy koronaregning og oppsiktsvekkende oljebruk

Skattekutt, skyhøy koronaregning og overraskende bruk av oljepenger. Dette skiller seg ut i statsbudsjettet for 2021.

7. okt. 2020 17:04 Sist oppdatert 12 minutter siden

Onsdag morgen ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem på Stortinget. Neste år beregnes statens samlede utgifter til 1515 milliarder kroner.

Tallene strekker seg over hundrevis av prosjekter og investeringer. Her får du oversikt over noen av de viktigste endringene i neste års budsjett:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn