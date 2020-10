Nye tall: Flere kvinner enn menn rammes av lungekreft

Menn har nådd toppen på lungekreftstatistikken. Kvinnene går forbi. Slik fortsetter det trolig i flere år fremover, viser prognosene.

22. okt. 2020 09:11 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag la Kreftregisteret frem sin nye statistikk for 2019. For annet år på rad får flere kvinner enn menn lungekreft, viser de nye tallene.

I fjor endte statistikken på ni flere kvinner enn menn som fikk lungekreft. For 2019 viser de foreløpige tallene at to flere kvinner enn menn har fått lungekreft.