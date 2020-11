Politiet i Oslo anmelder 45 for brudd på smittevernregler

Til sammen 45 personer anmeldes for brudd på smittevernreglene etter to arrangementer i utleielokaler i nærheten av dette området på Grønland i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Politiet fikk tips om festene i en bygård i nærheten av politihuset på Grønland fra naboer. Det skjedde like før midnatt lørdag kveld.

– Vi avsluttet først en privat sammenkomst med 22 personer til stede. Alle blir anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen. Etter hva vi forstår ble det vist fotball i lokalene, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at arrangementet ikke foregikk på en privatadresse, men i et slags klubblokale.

Oppdaget to arrangementer

– Hva dette er, har vi ikke fått avklart helt. Det er veldig sannsynlig at det var flere til stede enn disse 22, men mange sto utenfor i et portrom da vi kom, sier Skott.

Hun forteller at da politiet kom frem, oppdaget de et annet arrangement med 23 personer på samme adresse.

– På samme adresse, i samme oppgang, kom våre patruljer over enda en privat sammenkomst. Her blir også samtlige anmeldt for brudd på smittevernbestemmelsene.

Solgte mat og drikke

Begge stedene fremstår som utleielokaler som er separate og uavhengige av hverandre, ifølge politiet.

– Men lokalene er trange, så her har folk sittet tett. På ett av stedene ble det også solgt mat og drikke uten serveringsbevilling, så her vil vi ta kontakt med Næringsetaten i kommunen, sier operasjonslederen.

Det ble ikke solgt alkohol på de to arrangementene.

Natt til fredag brøt politiet opp en fest på Grünerløkka med 12 deltagere. Alle ble anmeldt for brudd på smittevernreglene.

Likevel gledet politiet seg da over at det stort sett var veldig rolig i Oslo.

– Det tyder på at folk tar reglene på alvor, og det er vi glade for, uttalte operasjonsleder Skott natt til lørdag.

Anmeldelser flere steder

Politiet har i løpet av natt til søndag grepet inn flere steder i landet.

I Lyngdal i Agder blir alle ti deltagere på en fest anmeldt:

Samme sted fikk et utested pålegg om å skjerpe inn smittevernrutinene.

I Mosjøen i Nordland stanset politiet en privat fest med 12 deltagere. Disse kan bli anmeldt:

Regjeringen har tydelig oppfordret folk om å holde seg mest mulig hjemme. De har bedt politiet prioritere brudd på smittevernreglene.

Hva som faktisk er forbudt eller bare frarådet, varierer fra sted til sted. Reglene er strengere i områder med høy smitte.

Det er tegn til at spredningen av viruset bremser opp nasjonalt. Oslo skiller seg imidlertid ut som den store utfordringen.