Tolv års forvaring for overgrep mot stedøtre

En mann i 60-årene er i Romsdal tingrett dømt til forvaring i tolv år for to stedøtre og ei annen jente. To av dem var under elleve år da det skal ha skjedd.

Retten har kommet til at en forvaringsdom er nødvendig. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Én time siden

Ifølge NRK har mannen anket dommen.

Han skal ifølge dommen blant annet ha lagt den ene stedatteren i gulvet med tvang og bundet hendene hennes fast på ryggen.

Retten har kommet til at en forvaringsdom er nødvendig fordi den mener det er en fare for at han vil kunne begå nye overgrep når han slipper ut.

Han er dømt til å betale de tre jentene til sammen 600.000 kroner i erstatning.