To pågrepet etter våpenfunn i Oslo

Skytevåpen er funnet og to personer er pågrepet etter at store politistyrker rykket ut til et område sør i Oslo lørdag kveld.

NTB

Nå nettopp

Politiet skriver at de fikk melding om at en person var blitt sett med skytevåpen utenfor et hus i området ved Dal og Brenna sør i Oslo lørdag kveld. Flere politipatruljer og politihelikopter rykket til området.

– Vi har funnet to skytevåpen og har pågrepet to personer som kan settes i sammenheng med hendelsen, skriver Oslo politidistrikt om aksjonen.