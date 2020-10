Du bør ikke legge munnbindet i fryseren. Vask med vann på 60 grader ser ut til å være det lureste.

Hvorfor må man vaske et tøymunnbind mellom hver gang man bruker det? Kan man bli kvitt viruset på annet vis? Her får du forhåpentlig svar på det du lurer på.

Et tøymunnbind kan vare lenge. Men helsemyndighetene anbefaler ikke at man bruker det mer enn én gang før man vasker det. Foto: Heiko Junge/NTB

Snart blir det påbud på bruk av munnbind også i kjøpesentre og andre steder innendørs der man risikerer å komme svært nær folk. Fra før er det anbefalt å bruke munnbind på kollektivtrafikk i Oslo-området i rushtiden og ellers når man ikke klarer å holde 1 meters avstand.

Mange har kjøpt eller sydd seg et munnbind. Her kommer spørsmål mange kanskje lurer på om stell av slike munnbind. Svarene bygger på opplysninger fra Hanne-Merete Eriksen-Volle, konstituert avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Her viser Folkehelseinstituttet hvordan man ikke skal bruke munnbind.

Hvorfor kan mann ikke bare snu munnbindet andre gang man bruker det og deretter vaske det?

Munnbind anbefales brukt i situasjoner hvor en er nærmere enn 1 meter til andre. I slike situasjoner kan munnbindet bli forurenset med virus fra dem man står i nærheten av. Dersom en bare snur munnbindet, kommer den siden som var ytterst inn og over munn og nese. Da risikoen for at virus kan komme i kontakt med slimhinner.

Hvorfor må munnbindet vaskes mellom hver bruk når man selv vet at man ikke er smittet?

Munnbindet kan få virus på yttersiden. Studier har vist at koronaviruset kan overleve på ulike stoff og flater. Hvor lenge avhenger av bl.a.

temperatur

fuktighet

type materiale.

Når en tar av og på samme munnbind, så øker risikoen for at virus kan komme i kontakt med slimhinner. Derfor anbefales vask mellom bruk.

Må det også vaskes hvis man f.eks. kun har brukt det i ti minutter?

Som allerede omtalt, øker risikoen for at viruset kan komme i kontakt med slimhinner når en tar av og på samme munnbind. Og det kan jo, som omtalt, bli forurenset med virus fra dem man står i nærheten av. For å redusere risikoen for selv å bli smittet i forbindelse med bruk av munnbind, så anbefales det å vaske munnbind mellom bruk.

Det sies at viruset overlever i inntil 24 timer på porøse materialer som f.eks. stoff. Hvorfor må man da vaske munnbindet – kan man ikke bare legge det vekk en dag eller to?

Som nevnt varierer virusets overlevelse på materialer av ulike typer. Det er derfor vanskelig å gi et generelt råd om hvor lenge et munnbind må legges vekk for å være sikker på at viruset er uskadeliggjort. Det kan være at det er tilstrekkelig å la det ligge en dag eller to, men Folkehelseinstituttet anbefaler vask.

Det sies at såpe ved håndvask dreper viruset. Da bruker man ikke nødvendigvis så høy temperatur. Hvorfor må man da vaske munnbind i vann som holder over 60 grader?

Når en vasker hendene med såpe og vann, fjernes virus og bakterier mekanisk fra hendene. I maskin fjernes og inaktiveres virus ved hjelp av høy temperatur.

Hvis man legger munnbindet i en bolle og heller over kokende vann fra vannkokeren, dør viruset da?

Hvis en lar det ligge noen minutter i kokende vann, så bør det kunne inaktivere viruset. Men ikke alle stofftyper tåler 100 grader. Bomull og lin tåler høyest temperatur. Folkehelseinstituttet er usikker på hvordan stoffets evne til å filtrere viruset kan bli påvirket av så høy temperatur. Derfor vil de ikke anbefale en slik metode.

Vil det være virus igjen i munnbindet etter at det har ligget et døgn i fryseren?

Viruset er ikke like lett å inaktivere ved hjelp av kulde som ved hjelp av vask. Nedfrysing vil antagelig ikke være effektivt.

Vil viruset bli drept om man skyller eller tørker over munnbindet i Antibac eller rødsprit?

Dette er produkter som er utarbeidet for annet formål. Folkehelseinstituttet sier det ikke vet effekten av disse med tanke på å inaktivere viruset i munnbind. Dessuten kan disse inneholde andre stoffer som kan ha andre helseeffekter. Det er bedre å bruke kokende vann.