Politiet i Bergen etterforsker Muhammed-karikaturer

Politiet i Bergen etterforsker hvem som hengte opp karikaturer av profeten Muhammed på en moské i Bergen natt til fredag.

NTB

Nå nettopp

Tegninger av den muslimske profeten ble hengt opp på to vinduer av Bergen moské natt til fredag. Mandag opplyser politiadvokat Farzad Izadi til Bergens Tidende at saken blir etterforsket som et brudd på bestemmelsen om hensynsløs atferd i straffeloven, skriver Bergens Tidende.

Politiet har undersøkt stedet og blant annet sikret seg fingeravtrykk og vil også gjennomgå videoopptak fra stedet, skriver avisen.

Det var styreleder og forstander Badreddine Maizi i moskeen som anmeldte forholdet til politiet fredag.