Til Sverige? Reglene blir ikke kjent før fredag klokken 15.

Norge til venstre, Sverige til høyre. Over grensen i Ringdalsfjorden utenfor Halden går den gamle og den nye (nærmest) Svinesundsbroen. Bildet er tatt i februar. Foto: Hans O. Torgersen

Er du en av dem som planlegger å reise til Sverige fredag? Uansett om du er fullvaksinert eller ikke, om du skal på Systembolaget eller på hytta: Du må teste deg når du kommer hjem til Norge.

9 minutter siden

Det sa helseminister Bent Høie tidligere i uken, men andre regler er det fortsatt uklarhet om. Vi stilte derfor dette spørsmålet til Helsedirektoratet:

«Må de som har gyldig koronasertifikat (altså de som er fullvaksinert, delvis vaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene) ha med seg et negativt testresultat når de kommer til grensen?»

Svaret fra kommunikasjonsstaben i Helsedirektoratet torsdag kveld:

«Endringsforskriften til covid-19-forskriften foreligger kl. 15 i morgen. Så vi kan dessverre derfor ikke svare på spørsmålet ditt.»

Heller ikke politiet, som skal håndheve reglene, vet hva som kommer.

«Vi er kjent med de varslede endringene, men vi venter fortsatt på nærmere avklaringer rundt regelverket og håndhevingen av disse», skriver stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet i en e-post til Aftenposten.

Fra grensekontrollen på Svinesund tidligere i år. Foto: Hans O. Torgersen

Regn med kø

Stabssjefen ber om forståelse for at de som jobber på grenseovergangene må håndheve et komplisert regelverk med stadige endringer og nye unntaksbestemmelser.

«Reisende må være forberedt på at det vil forekomme kødannelse og ventetid da det tar tid å gjennomføre nødvendige kontroller av alle. Selv om flere får lettelser i karantenereglene er kontrollen ved innreise fortsatt den samme», skriver stabssjefen.

Noen viktige regler kan vi likevel fortelle om.

Disse innreisereglene gjelder fra fredag klokken 15

For dem som har gyldig koronasertifikat eller er under 18 år:

Alle som er fullvaksinert og har et gyldig koronasertifikat, slipper karantene etter hjemkomst.

De som har hatt covid-19 de siste seks månedene og har gyldig koronasertifikat, slipper karantene.

Alle som har fått første vaksinedose for mellom tre og 15 uker siden og har gyldig koronasertifikat, må i karantene, men slipper hotellkarantene. De kan gå ut av karantene hvis de tidligst på tredje dagen avlegger en negativ koronatest.

Barn og unge under 18 år som ikke er vaksinert og som ikke har hatt covid-19 må i karantene, men kan gå ut av karantene dersom de avlegger en negativ koronatest på dag 3.

Alle, også de som er fullvaksinert, må teste seg på grensen. Dette er en hurtigtest og du får ikke lov å reise videre inn i Norge før svaret foreligger.

De som er over 18 år og ikke har koronasertifikat:

Om du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, men ikke har et gyldig norsk koronasertifikat som kan verifiseres på grensen, må du i ti dagers karantene.

Hvis du er i denne gruppen og har reist fra et land med ekstra høy smitte, merket rødt på nettsidene til FHI , må du i hotellkarantene.

Gjelder for alle som kommer fra «røde» land:

Du må fylle ut innreiseskjema før du reiser. Det gjør du på denne nettsiden

Skjemaet er ennå ikke tilpasset de nye reglene for de med koronasertifikat. Dette svarer justisdepartementet til Aftenposten sent torsdag kveld: «Vi er klar over denne problemstillingen og jobber med å finne en løsning.»

Da en av Aftenpostens fullvaksinerte journalister snakket med en medarbeider på informasjonstelefon (telefon 815 55 015, fra utlandet 21 89 80 42) anbefalte vedkommende at det bare var å fylle ut at man skulle i hjemmekarantene. Deretter kan man vise koronasertifikat i grensekontrollen og droppe å gå i karantene.

Formålet med reisen?

Tidligere under pandemien har formålet med reisen din avgjort hvilke regler som gjaldt. Nå er det ikke slik. Samme regler gjelder for dem som eier hytte i Sverige, de som skal handle billig kjøtt eller billig sprit eller besøke familie og venner.

Hvorfor må de som har fått én vaksinedose, i karantene? Dette skriver Helse- og omsorgsdepartementet på sine nettsider:

«Risikoen for smitte er høyere for personer som kun har fått én vaksinedose. Spesielt ser det ut til at én vaksinedose beskytter dårligere mot nye virusvarianter. Dette gjør at både FHI og Helsedirektoratet mener det er nødvendig å opprettholde innreisekarantene for disse, men at den kan forkortes med negativ test etter tre døgn.»

Uansett hvilke regler som blir offentliggjort fredag klokken 15, kan du som er norsk statsborger ikke nektes innreise til Norge. Det eneste du risikerer er å bli satt i karantene.

Alle reiser frarådes

Fortsatt er det slik at regjeringen fraråder alle «ikke strengt nødvendige reiser» til land som er røde på smittekartet over Europa.

Akkurat nå er de fleste land røde. Det gjelder både Sverige og Danmark. Bare Island, Grønland og noen finske distrikter er gule. Du finner kartet på nettsidene til FHI.