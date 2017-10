Flere jordras og mye flom på Sørlandet

– Det har i løpet av natten vært et utall meldinger om flom og oversvømmelser, blant annet om vann i kjellere og biler som er blitt stående fast, skriver politiet i Agder politidistrikt på Twitter klokken 6.30 søndag morgen.

– Nå på morgenkvisten vurderer brannvesenet evakuering av beboere på Samkom i Vennesla der en elv stiger faretruende. Ikke meldt om personskader, fortsetter de.

Lørdag kveld klokken 23 meldte politiet at det hadde gått et jordras ved Lindhei i Vennesla. Et hus ble innesperret, men ingen ble skadd.

Halvannen time senere, klokken 0.25, flommet Moelva ved Birkeland over. Som følge av dette måtte en familie evakuere hjemmet sitt. Kun en halvtime senere flommet elven Otra over ved Ravnåsveien i området Kamperhaug.

Følger med

– Brannvesen og veivesen rykker ut til alle meldingene som kommer inn. Politiet holder oversikten. Det regner godt i fylket, fikk NTB opplyst ved operasjonssentralen i Agder politidistrikt natt til søndag.

Tidligere lørdag ble flomfaren på Sørlandet hevet til det høyeste nivået på fareskalaen, rødt. De sørlige delene av Agder-fylkene er mest utsatt, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Flere veier er oversvømt.

Ifølge NRK førte flom og jordras til at seks innbyggere i Fulland i Farsund ble isolert etter at veien raste ut lørdag ettermiddag. I tillegg er folk fast ved et hytteområde på Gautestad på Evje på grunn av oversvømte veier og stengte broer.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Store nedbørsmengder

Det er også ventet store nedbørmengder søndag og utover mandag. NVE advarer om at det kan komme over 200 millimeter nedbør innen mandag morgen.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Det meste av nedbøren er ventet sør i fylkene på Sørlandet. Vannføringen vil stige kraftig, og rødt nivå kan bli nådd i flere vassdrag i løpet av helgen og frem til mandag.

NVE mener Mandals- og Arendalsvassdraget er mest utsatt. Det er ikke ventet at vannføringen i Otra vil nå rødt nivå.

Veitrafikksentralen har en detaljert oversikt over alle stengte veier i fylkene.

Politiet ber alle som skal ut å kjøre i morgentimene om å ta det rolig i trafikken.