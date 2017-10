Store følger etter flom på Sørlandet, i kveld kommer det mer regn

Politiet og brannvesen i Agder jobber på spreng i fylket der elver flommer over, veier er stengt og flere hus er isolert på grunn av jordras.

Konsekvensene av det omfattende uværet fortsatte å prege Agder-fylkene utover morgenkvisten, spesielt ved Kristiansand, Vennesla og Froland.

– Det er her vi får klart flest henvendelser fra nå, sier operasjonsleder Eivind Formo til NTB.

Områdene er mettet av vann og klarer fremdels ikke ta unna for det som kom sist døgn. Trolig vil det ikke hjelpe med de 100–120 millimeterne Meteorologisk institutt melder skal komme fra søndag kveld til mandag ettermiddag.

Fra i kveld blir det en ny runde med mye nedbør i #SørNorge. Sjekk OBS-varsel på yr og varsom.no. pic.twitter.com/5tktUK5uFo — Meteorologene (@Meteorologene) October 1, 2017

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har kalt inn til møte i beredskapsrådet. Her vil de forsøke å få oversikt hvordan de skal håndtere neste døgns nedbør.

På møtet vil representanter for politi, brannvesen delta. De som er ansvarlige for strømforsyning og telefonnettet er også med i rådet, som består av 15 personer fra en rekke beredskapsetater i Aust- og Vest-Agder, skriver Fevennen.

De melder også om at vannet i deler av Kristiansand nå må kokes. Trolig har kloakkvann kommet inn på vannledningsnettet. Prøver er tatt, men svarene foreligger ikke før mandag formiddag. I mellomtiden oppforder de til å koke vannet.

I en rekke Twitter-meldinger melder Politiet i Agder om hendelser i området:

1001: Songdalen, Midtheilia. Her har det gått et ras. Vi er i kontakt med beboere og på vei for å vurdere stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) October 1, 2017

1007: Kr. Sand, Setesdalsveien. Etter anbefaling fra NVE er det besluttet at 3 hus må evakueres. Politiet er på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) October 1, 2017

1000: Langs Otra: Melding om at båter er i ferd med å slite seg. NB! Dersom man skal se til båten vurder vannføring og risiko. — Politiet i Agder (@politiagder) October 1, 2017

Flere jordras

Allerede lørdag kveld meldte politiet at det hadde gått et jordras i Vennesla. Et hus ble innesperret, men ingen ble skadd.

På morgenkvisten søndag måtte brannvesenet hjelpe til med å evakuere noen beboere på Samkom i Vennesla, der en elv stiger faretruende. Ved Ruenessletta i samme kommune gikk et nytt jordras ved 8-tiden søndag morgen.

Fædrelandsvennen skriver også om flom og to jordras ved Strai utenfor Kristiansand, der en beboer sier at hun frykter at garasjen hennes skal rase ut. Etter anbefaling fra NVE besluttet politiet senere at tre hus ved Setesdalveien i Øvre Strai må evakueres.

– Med tanke på det som kommer av uvær det neste døgnet er vi redd disse husene skal rase. De står på kvikkleire av høyeste faregrad, sier politiets innsatsleder Hans Waage til avisen.

Slik så NVEs flomvarsel ut søndag:

Noen mister strømmen

Politiet benyttet anledningen til å dra ut til Mosby og Vennesla for å se på skadene i dagslys søndag morgen. Tross mye vann i kjellere, elver og bekker er det verste foreløpig unngått.

– Foreløpig har det ikke vært meldt om noen personskade etter uværet, og det er heller ingen som har mistet huset så vidt vi vet, sier Formo.

Uværet har imidlertid ført til at flere husstander er uten strøm. Veier i begge fylkene stenges, og politet ber folk være forsiktig før de kjører.

Problemene har også rammet kollektivtrafikken.

– Strekningen mellom Kristiansand og Vennesla er stengt for trafikk pga. strømproblemer. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Kan bli verre

Det er ventet store nedbørsmengder også det neste døgnet, og vannstanden kan komme til å øke ytterligere, ifølge fylkesberedskapssjef Yngve Årøy i Agder.

– Flomsituasjoner har et etterslep, så vi må være forberedt på at situasjonen kan forverre seg utover dagen. Vi får et nytt nedbørsystem innover landsdelen i natt slik at vi får mer vann i vassdragene og i en allerede mettet grunn. Vi må påregne utfordringer i dag og i morgen, sier han til NRK.

NVE har advart om at det kan komme over 200 millimeter nedbør innen mandag morgen. Det meste av nedbøren er ventet sør i fylkene på Sørlandet. Vannføringen vil stige kraftig, og rødt nivå kan bli nådd i flere vassdrag i løpet av helgen og frem til mandag.

NVE mener Mandals- og Arendalsvassdraget er mest utsatt. Det er ikke ventet at vannføringen i Otra vil nå rødt nivå.

Veitrafikksentralen har en detaljert oversikt over alle stengte veier i fylkene.