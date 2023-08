MDGs partileder med krass kritikk av Støres ekstremvær-håndtering: – Total handlingslammelse

– Det eneste Støre og hans statsråder har klart å gjøre de siste ukene er å reise rundt og håndhilse på berørte mennesker og lokalsamfunn, sier Arild Hermstad (MDG).

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte 15. august Tangevik i Ål, ved et av husene som ble ødelagt av et ras utløst under ekstremværet Hans. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 21:01

Kortversjonen Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) kritiserer Jonas Gahr Støre og hans regjering for deres håndtering av ekstremværet og flomkatastrofen som har rammet Østlandet de siste ukene.

Hermstad hevder at regjeringens respons bare har involvert håndhilserunde til berørte lokalsamfunn, mens det ikke har blitt iverksatt tiltak for å bidra til gjenoppbygging, beredskap og tilpasning til klimaendringene.

MDG foreslår nå en plan for å forebygge skader som følge av ekstremvær og ber om økonomisk støtte til kommuner som opplever store ekstrautgifter etter uværet. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

De siste ukene har store mengder nedbør preget Østlandet. Ekstremværet Hans fikk vannet til å fosset ned dalsider og utløste ras som tok med seg hus, veier og jernbane, før det fylte opp bekker, elver og innsjøer.

Flomkatastrofen vil trolig bli langt dyrere enn storflommen på Østlandet i 1995.

Og i helgen kom en ny runde med styrtregn på Østlandet. Mandag var en rekke veier og togstrekninger stengt som følge av flom. Flere kommuner er sterkt berørt av uværet.

MDGs partileder Arild Hermstad er ikke nådig i sin dom over Støre og regjeringens flomhåndtering:

– Støre viser en total handlingslammelse som er særlig skremmende med tanke på at ekstremværet vil øke i årene som kommer, skriver han i en e-post.

MDGs partileder Arild Hermstad retter sterk kritikk mot Støre og regjeringen når det gjelder håndteringen av ekstremværet de siste ukene. Her er de avbildet under en partilederdebatt i Arendal tidligere i august. Vis mer

– Det eneste de har klart er å håndhilse

– Det eneste han og hans statsråder har klart å gjøre de siste ukene er å reise rundt og håndhilse på berørte mennesker og lokalsamfunn, fremfor å konkret vise hvordan de skal klare å prioritere gjenoppbygging, beredskap og klimatilpasning i årene som kommer. Det er en uansvarlighet fra regjeringen som stadig flere får øynene opp for, mener Hermstad.

Saken fortsetter under bildene

Støre møtte frem med hånden en rekke ganger for å håndhilse på personer han traff under ekstremvær-besøket i Ringerike kommuner og Gran kommune 11. august. Foto: Frederik Ringnes / NTB Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte 10. august Drammensvassdraget. Der håndhilste hun på Ivar Løkeng i Sivilforsvaret. Foto: Frederik Ringnes / NTB Statsminister Jonas Gahr Støre håndhilser på involverte og rammede under ekstremværet Hans. Foto: Frederik Ringnes / NTB Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var 11. august i Brandbu i Innlandet for å se på flomsikring. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Nå etterlyser MDG at regjeringen kommer på banen med en plan for å forebygger skader forårsaket av fremtidig ekstremvær. Partiet etterlyser også at regjeringen stiller opp økonomisk for kommuner som nå får store ekstrautgifter etter det ekstreme regnværet. Det har de ikke fått gehør for foreløpig.

Aftenposten har forsøkt å en kommentar fra Støre og har kontaktet Statsministerens kontor (SMK) både på e-post og telefon tirsdag. Vi har så langt ikke mottatt noe svar.

Krever 1 milliard

– Hva har regjeringen tenkt å gjøre for å forebygge at hendelsene vi ser øker i frekvens og fare? På tre uker har folk på steder som Nesbyen og Ål opplevd gjentatt rasfare, flom og evakueringer, skriver Hermstad.

– Vann i kjellerne til folk er blitt dagligdagse nyhetsoppslag, og veier, jernbanelinjer og annen kritisk infrastruktur har vist seg å ha blitt bygget for en tid uten klimaendringer. De menneskelige og økonomiske kostnadene er store, fortsetter han.

Støre fikk også fly helikopter for å se skadeomfanget tidligere i august. Vis mer

Han reagerer på at regjeringen ikke vil gi en garanti for å dekke kommunens utgifter.

Og at de heller ikke vil si noe om og hvordan de skal finansiere oppbyggingen av jernbanelinjen på Dovrebanen, der broen ved Ringebu nylig kollapset og transportselskaper taper millionbeløp hvert døgn.

MDG krever nå 1 milliard kroner i til umiddelbar klimatilpasning. De foreslår blant annet å ta penger fra kostbare motorveiprosjekter og heller bruke dem på skredsikring.

For å sikre oss bedre mot flom, foreslår MDG også å åpne flere bekker.