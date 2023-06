Barnebyråden i Bergen: – Ekstremt alvorlig situasjon som jeg er rystet over

Bekymringsmeldinger til barnevernet er slettet. Oslo kommune er også rammet av systemfeil. Feilen kan gjelde 244 kommuner, ifølge leverandøren.

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap), orienterte om feilen de har funnet.

05.06.2023 09:02 Oppdatert 05.06.2023 10:42

Byrådsleder Rune Bakervik kaller det som har skjedd, for en «fullstendig uholdbar situasjon».

Feilen er at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke er kommet frem. I overføringen fra en nasjonal portal til et lokalt system, «Familia», er meldinger blitt slettet.

– Vi har avdekket alvorlige tekniske systemsvikt som har rammet Bergen, og som kan få betydning for andre kommuner. Mellom 200 og 300 kommuner har brukt systemet i den perioden, sier byrådsleder Rune Bakervik (Ap).

– Enkelte bekymringsmeldinger som er meldt inn, er blitt slettet uten at de har fått feilmeldinger eller er mottatt av barnevernstjenesten i Bergen kommune.

Bergen kommune mener at dette har skjedd med 24 bekymringsmeldinger. 21 meldinger er blitt slettet.

– Disse kjenner vi ikke innholdet i eller identiteten til, sa Bakervik.

– Dette er ekstremt alvorlig og en fullstendig uholdbar situasjon. Det skal aldri være slik at meldinger ikke kommer frem, sa byrådslederen.

Feilen skal ha eksistert siden september 2020.

Kan gjelde flere kommuner

Feilen er ikke isolert til Bergen kommune og kan potensielt gjelde mange norske kommuner.

Ingrid Lønrusten Rogstad bekrefter overfor Aftenposten at Oslo kommune også er rammet. Hun er

– Oslo kommune har også en avtale med Visma og har hatt samme systemfeil. Helseetaten er i dialog med leverandør for å kartlegge i hvilken grad vi er berørt og for å få rettet eventuelle feil, sier Rogstad.

Hun er pressekontakt for byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Kort tid etter pressekonferansen bekreftet Tromsø kommune at de også er rammet, overfor TV2.

Tristan Rolstad er fagsjef for digitalisering i KS. Han sier feilen ligger hos leverandøren av fagsystemet som brukes, altså Visma.

– Det er enkelte bekymringsmeldinger som ikke er kommet videre.

Han understreker at det ikke er snakk om data som er på avveie. Feilen ligger i overføringen av meldingen fra Nasjonal portal for bekymringsmeldinger via systemet og videre til kommunen.

– Meldingene er da ikke blitt lagret.

– Rystende

Byråd for Barnevern, Line Berggren Jakobsen, er også opprørt:

– Det er en ekstremt alvorlig situasjon som jeg er rystet over, sa hun:

– Dette gjelder barn som noen i byen vår mener har det vanskelig.

– Vi vet ikke om dette er fanget opp, om det er flere varsler for samme barn, og vi vet ikke om vi klarer å få all info om barna.

Berggren Jakobsen sier at de vet hvilke bydeler og på hvilke tidspunkter det er meldt inn. Nå vil de gjennomgå manuelle varslinger i systemet hver dag.

– Vi må være ærlige på at det er mye vi ikke vet, sa hun.

244 kommuner kan være rammet

Mandag morgen sier kommunikasjonsdirektør Linn Merete Wiker i KS at de er orientert om saken. Det skal først og fremst handle om et problem fra leverandøren Visma, sier hun.

– Jeg vet det jobbes med å kartlegge og få oversikt over dette.

Kommunikasjonssjef Lage Bøhren i Visma bekrefter det Wiker sier.

– Det stemmer. Det er vår løsning dette er knyttet til.

Til NRK sier Bøhren at feilen handler om et fagsystem som heter «Familia», som barnevernet i mange kommuner bruker.

– Det er 244 kommuner som bruker den versjonen av systemet, sier han til NRK.

En av disse kommunene er Oslo. Det bekrefter barne- og familieetaten overfor Aftenposten.

Divisjonsdirektør Harald Hegerberg i Bufdir sier til Aftenposten at de ser alvorlig på situasjonen.