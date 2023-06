Barnevernet rammet av «alvorlig teknisk feil». –Fullstendig uholdbar situasjon.

Feilen kan gjelde 244 kommuner, ifølge leverandøren.

05.06.2023 09:02 Oppdatert 05.06.2023 10:10

Klokken 10.00 holder Bergen kommune pressekonferanse om det de kaller en «fullstendig uholdbar situasjon».

– Vi har avdekket alvorlige tekniske systemsvikt som har rammet Bergen og som kan få betydning for andre kommuner. Mellom 200 og 300 kommuner har brukt systemet i den perioden, sier byrådsleder Rune Bakervik (Ap).

– Enkelte bekymringsmeldinger som har meldt inn har blitt slettet uten at de har fått feilmeldinger eller er mottatt av barnevernstjenesten i Bergen kommune.

Bergen kommune mener at dette har skjedd med 24 bekymringsmeldinger. 21 meldinger har blitt slettet.

– Disse kjenner vi ikke innholdet i, eller identiteten til, sa Bakervik.

– Dette er ekstremt alvorlig, og en fullstendig uholdbar situasjon. Det skal aldri være slik at meldinger ikke kommer frem, sa byrådslederen.

– Rystende

Byråd for Barnevern, Line Berggren Jakobsen, er også opprørt:

– Det er en ekstremt alvolig situasjon som jeg er rystet over, sa hun:

– Dette gjelder barn som noen i byen vår mener har det vanskelig.

– Vi vet ikke om dette er fanget opp, om det er flere varsler for samme barn, og vi vet ikke om vi klarer å få all info om barna.

Kan gjelde flere kommuner

Feilen er ikke isolert til Bergen kommune, og kan potensielt gjelde mange norske kommuner.

Tristan Rolstad er fagsjef for digitalisering i KS. Han sier feilen ligger hos leverandøren av fagsystemet som brukes, altså Visma.

– Det er enkelte bekymringsmeldinger som ikke er kommet videre.

Han understreker at det ikke er snakk om noe data som er på avveie. Feilen ligger i overføringen av meldingen fra Nasjonal portal for bekymringsmeldinger via systemet og videre til kommunen.

– Meldingene er da ikke blitt lagret.

200–300 kommuner kan være rammet

Mandag morgen sier kommunikasjonsdirektør Linn Merete Wiker i KS at de er orientert om saken. Det skal først og fremst handle om et problem fra leverandøren Visma, sier hun.

– Jeg vet det jobbes med å kartlegge og få oversikt over dette.

Kommunikasjonssjef Lage Bøhren i Visma bekrefter det Wiker sier.

– Det stemmer. Det er vår løsning dette er knyttet til.

Til NRK sier Bøhren at feilen handler om et fagsystem som heter «Familia» som barnevernet i mange kommuner bruker.

– Det er 244 kommuner som bruker den versjonen av systemet, sier han til NRK.