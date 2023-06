Bekymringsmeldinger til barnevernet er slettet: – Potensielt katastrofal feil

Oslo, Bergen og Tromsø kommune rammet av systemfeilen. Kan gjelde 244 kommuner, ifølge leverandøren.

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap), orienterte om feilen de har funnet. Vis mer

Ser man et barn eller en ungdom som trenger vern og hjelp, kan man levere en bekymringsmelding. Men siden september 2020 er det ikke sikkert at meldingen har kommet frem i enkelte kommuner.

Mandag har politikere tatt frem de store ordene for å understreke alvoret i at bekymringsmeldinger er blitt slettet.

Dette er saken:

Feilen er at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke er kommet frem.

I overføringen av meldinger fra en nasjonal portal til et lokalt system, «Familia», er meldinger blitt slettet.

Det går ikke an å finne ut av hva som sto i bekymringsmeldingene.

Feilen har eksistert siden september 2020. Ifølge leverandøren Visma, kan opptil 244 kommuner være rammet.

Bergen kommune er den eneste kommunen som har gått ut med antall slettede meldinger. Der har 21 meldinger blitt borte.

I tillegg har Tromsø, Oslo og Asker bekreftet at de bruker samme system og dermed kan være rammet. Trondheim er ikke berørt. Det kan ta dager før man får klarhet i hvilke kommuner som er rammet.

Barneombudet: Potensielt katastrofal feil

Barneombud Inga Bejer Engh sier dette er «ekstremt alvorlig».

– Bekymringsmelding sendes når noen er bekymret for omsorgen barna får. Det er derfor stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner. ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Hun sier til Aftenposten at de har vært bekymret for en stor nedgang i omsorgsovertagelser over tid.

Tall fra Bufdir viser også en nedgang i sendte bekymringsmeldinger siden 2019.

– Det må undersøkes om det er en sammenheng mellom nedgangen i bekymringsmeldinger og de tekniske problemene, skriver Engh.

Hun forventer at Barne- og familiedepartementet raskt sikrer seg en oversikt over omfanget og «gjør alt de kan for å rette opp denne potensielt katastrofale feilen».

Barneombud Inga Bejer Engh mener det er stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner, ikke er fanget opp.

Barneminister ber om redegjørelse

Barneminister Kjersti Toppe er redd for at barn er sviktet. Hun ber Bufdir redegjøre for systemsvikt i barnevernet, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

– Jeg har i dag bedt Bufdir om en fullstendig rapport om saken, og at de setter i gang nødvendige undersøkelser for å vite hva som har skjedd, omfanget av feilen, hvorfor ikke svikten er oppdaget tidligere, mulige konsekvenser for sårbare barn og hva som gjøres for å rette opp, står det i e-posten.

– Kjenner ikke innholdet

Det var byrådsleder Rune Bakervik (Ap) i Bergen som først informerte om de slettede meldingene. Klokken 10 mandag morgen sa han at Bergen kommune ser svært alvorlig på saken.

Bergen kommune mener at 24 bekymringsmeldinger ble rammet av feilen. 3 av disse har de klart å spore opp. 21 meldinger er blitt slettet.

– Disse kjenner vi ikke innholdet i eller identiteten til, sa Bakervik.

– Dette er ekstremt alvorlig og en fullstendig uholdbar situasjon. Det skal aldri være slik at meldinger ikke kommer frem, sa byrådslederen.

Kartlegger omfanget

Feilen er ikke isolert til Bergen kommune og kan potensielt gjelde mange norske kommuner.

Ingrid Lønrusten Rogstad bekrefter overfor Aftenposten at Oslo kommune også er rammet.

– Oslo kommune har også en avtale med Visma og har hatt samme systemfeil. Helseetaten er i dialog med leverandør for å kartlegge i hvilken grad vi er berørt og for å få rettet eventuelle feil, sier Rogstad.

Hun er pressekontakt for byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Kort tid etter pressekonferansen bekreftet Tromsø kommune at de også er rammet, overfor TV2.

Divisjonsdirektør Harald Hegerberg i Bufdir sier til Aftenposten at de ser alvorlig på situasjonen.

Varslet i mai

Kommunikasjonsdirektør Janne Stand Dahl i Datatilsynet sier at saken har høy prioritet hos dem.

– Dette er en stor og alvorlig sak som kan ha konsekvenser for mange, ikke minst sårbare barn, sier hun.

Tilsynet ble varslet av Bergen kommune 16. mai. Hvor mange flere kommuner som er rammet, vet de ikke ennå.

– Det har vi ikke oversikt over, sier hun.

Visma har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de fikk beskjed av Bergen kommune om en feil den 8. mai.