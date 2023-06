Utvalg vil gjøre det lettere å bruke tvang mot de sykeste i psykiatrien

Vilkåret om manglende samtykkekompetanse for å bruke tvang mot pasienter bør videreføres, mener utvalg. Men det bør ikke være like strengt som i dag.

I november 2021 ble fem mennesker drept på Kongsberg. Gjerningsmannen hadde takket nei til behandling. Spilte det en avgjørende rolle? Vis mer

Regjeringen satte i fjor ned et utvalg som skulle se på vilkåret om manglende samtykkekompetanse for tvang innen psykisk helsevern.

Hva betyr det?

Alle mennesker er i utgangspunktet «samtykkekompetente». Det betyr at man kan bestemme over egen behandling.

Og man kan derfor avslutte eller nekte behandling.

Man kan altså ikke utsettes for tvang, med mindre man har mistet evnen til å samtykke.

I praksis må man være svært syk for at man skal bruke tvang, mener flere. Flere har spurt om det er blitt for vanskelig å bruke tvang spesielt innen psykisk helse.

Takket nei – drepte fem

Spørsmålet om samtykkekompetanse ble satt på spissen etter Kongsberg-drapene. Gjerningsmannen hadde takket nei til behandling. Noen år senere drepte han fem.

I fjor sa sjefen for sikkerhetsseksjonen på Dikemark, Pia Wiig, at potensielt farlige psykisk syke kan takke nei til behandling:

– Jeg er bekymret for at mennesker med psykiske lidelser skal takke nei til behandling og bli enda sykere. Jeg er redd for at de skal bli så syke at de utgjør en fare for seg selv eller andre, sa Wiig.

Fakta Loven om samtykkekompetanse For å kunne utøve tvang i psykiatrien, må en pasient som hovedregel mangle det som kalles samtykkekompetanse. Å ha samtykkekompetanse innebærer at man selv har rett til å samtykke til helsehjelp. «Samtykkekompetansen kan bare bortfalle dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter.», heter det i pasient- og brukerrettighetsloven. I psykisk helsevernloven heter det at man kun kan få vedtak om tvungent psykisk helsevern dersom man mangler samtykkekompetanse eller det er nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. Dette kalles farekriteriet. Helsepersonell som yter helsehjelp, skal avgjøre om pasienten mangler kompetanse til å samtykke. Vis mer

Utvalg: – For strengt

Torsdag la utvalgsleder Øystein Mæland frem utvalgets anbefalinger.

Kort fortalt:

Vilkåret om manglende samtykkekompetanse for tvang bør videreføres. Det er det viktige menneskerettslige begrunnelser for, mener utvalget.

Det er praktisering og tilgang på hjelp som er utfordringen.

Men, understreket Mæland, dagens vurdering av samtykkekompetanse er for streng. Utvalget vil lempe noe på muligheten for å bruke tvang.

I dag må det være åpenbart at en pasient mangler samtykkekompetanse før pasienten kan underlegges tvang. Med åpenbart mener man rundt 80 prosent sikkerhet.

Det er for strengt, ifølge utvalget.

– Det må være mulig å si at en person ikke er samtykkekompetent hvis man finner det overveiende sannsynlig, sa Mæland.

– Resultatet kan ha vært at noen pasienter som burde fått hjelp, ikke fikk det, sa helseminister Ingvild Kjerkol, etter at hun mottok rapporten.

Les også – Vi vet at det går pasienter ute med høy voldsrisiko som trenger behandling

Dårlig forberedt helsetjeneste

Mæland sa at helsetjenesten var for dårlig forberedt da dette kom. Derfor bør det lages faglige retningslinjer for å vurdere samtykkekompetanse – som utvalget mener i stedet bør hete beslutningskompetanse.

I tillegg trekker utvalget frem: