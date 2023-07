Filte ned friske tenner for å få «Hollywood-smil». Norske tannleger advarer.

– Om jeg sitter 85 år gammel med litt sånn halvveis tenner, så går det fint, for jeg får jo ikke et ligg uansett, sier Cristian Brennhovd.

Bildet til venstre viser Cristian Brennhovds tenner slipt ned og klare til å få fasetter og kroner. Bildet til høyre er tatt etter behandlingen, som ble utført på en tannklinikk i Tyrkia. Vis mer

På Tiktok har emneknaggen «Veneersteeth» og «Turkey teeth journey» til sammen 68 millioner visninger. Stadig flere nordmenn utfører behandlingen i Tyrkia.

– Jeg tok behandlingen fordi jeg hadde lyst.

Cristian Brennhovd, kjent fra en rekke realityprogrammer, syntes han hadde skjeve tenner. Det 24-åringen ønsket seg, var tennene til Hollywood-stjernene. Fine, rette og hvite.

Det kunne Brennhovd få i Tyrkia.

Han fikk kontakt med klinikken der deltagerne i det britiske dating-programmet Love Island tidligere hadde fått behandling. Klinikken møtte ham med privatsjåfør, hotellopphold og god service. Og han fikk designet sine egne tenner sammen med tyrkiske tannleger.

– Jeg tenkte at dette var midt i blinken. Det var veldig luksus, sammenlignet med Norge. Jeg følte meg veldig ivaretatt, sier Brennhovd.

Legene tok røntgen, kom med helsemessige anbefalinger og viste ham ulike veneers.

Fakta Hva er veneers? Venners er det engelske ordet for skallfasett.

Skallfasetter er et tynt lag med porselen som legges på den synlige overflaten av tannen.

En skallfassett er mellom 0,3 mm og 0,5 mm i tykkelse.

Det er også mulig å få en enkelt skallfasett for å dekke over en misfarget tann eller for å dekke over en tann der en bit har brukket og løsnet.

Hvis en tann har en svak skjevhet, vil også skallfasett kunne være en løsning for å få den på linje med de øvrige tennene. Kilde: smiltannlegesenter.no Vis mer

Etter en uke hadde Brennhovd slipt ned sine gamle tenner og fått et nytt, hvitt smil. Tennene besto av kroner og veneers.

Han valgte klinikken fordi de gjør denne type behandling hver dag, i motsetning til norske tannleger. Brennhovd mener norske tannleger har dårlig teknologi på området.

– Jeg skjønner at mange i Norge er skeptiske. Hvis alle hadde gjort det samme som meg, så hadde ikke tannlegene i Norge hatt noen pasienter, sier han.

20-åringer får tenner som 60-åringer

Det er imidlertid ikke gull alt som glimrer.

Etter et år der det har florert med videoer på sosiale medier av personer som sliper ned tennene sine, har også nye emneknagger oppstått. «Turkey teeth gone wrong» og «Turkey teeth disaster» viser videoer av tannleger som advarer mot trenden.

– Fra et tannlegeperspektiv har de som er i 20-årene, dårligere tenner enn dem som er 60 år. Det verste er at flere på Tiktok kaller denne behandlingen veneers.

Det sier tannlege ved Fjord Dental, Petter Gjessing Johnsen, i en video på Tiktok.

– Er det gjort, så er det gjort. Du får ikke tennene dine tilbake, sier han.

Tannlege Petter Gjessing Johnsen forklarer i en Tiktok-video om konsekvensene ved å behandle tennene i Tyrkia. Vis mer

Til Aftenposten beskriver Johnsen trenden som en kommunikasjonsbrist.

– Folk tror de har fått skallfasetter, når de egentlig har fått fulle kroner, påpeker han.

Fullkroner er ifølge Johnsen den mest hissige og invasive behandlingen man kan utsette tennene sine for. Han kaller det for endestasjonsbehandling, fordi man ikke innehar noen andre alternativer etter at en fullkrone er laget.

– Dersom man er heldig, varer en krone i 20 år, og det er ganske kort tid dersom man er 20 år når man får satt inn kronen.

Petter Gjessing Johnsen forklarer at mange tror de får skallfasetter i Tyrkia. I stedet får mange pasienter kroner. Vis mer

I Norge benytter tannleger seg av fullkroneterapi dersom en tann har omfattende skader fra før. Det er fin behandling, men på riktig indikasjon, forklarer Johnsen. Han påpeker at i eldres tilfeller kan det være nødvendig, men behandlingen bør unngås på unge mennesker.

– Etikken og moralen er nok litt annerledes i Norge enn i Tyrkia. At jeg skal slipe på en helt frisk tann, skjer ikke, sier han.

Jo flere tenner som får kroner, jo større risiko er det for å få infeksjon, påpeker han.

Når en tann blir slipt ned, forsvinner emaljen som er det naturlige beskyttende vevet. Vevet som ligger på innsiden av emaljen, tannbenet, er et levende vev der bakterier kan komme inn.

– Dette kan føre til at fullkroner ender opp med infeksjon og behov for rotfyllinger, forklarer han.

Han forklarer at en rotfylling ofte er en vellykket behandling, men man sitter igjen med en tann som er ytterligere svekket.

Behandlingen er også kostbar og ikke bra for langtidsprognosen for tenner og tannhelsen på sikt, ifølge Johnsen.

Petter Gjessing Johnsen behandler en pasient som har fått behandling i Tyrkia. Vis mer

– Folk forstår sjelden risikoen som følger med. Mange tror det varer evig, men det gjør det dessverre ikke, forklarer han.

Pasienter som har vært i Tyrkia, kommer til Johnsen etter kun seks måneder for ny behandling. Han forklarer at de er frustrerte og rådville.

Økende trend i Norge

Norske tannleger ser at trenden øker blant nordmenn, forklarer Heming Olsen-Bergem. Han er president for Den norske tannlegeforening og forteller at de ser en voldsom økning med reklame for dette på sosiale medier.

– Det er trenden i samfunnet, og folk velger hva de gjør basert på internettet. De velger ikke å høre på fagfolk, sier Olsen-Bergem.

Nå spør både unge og eldre sine norske tannleger om å få like tenner som man får i Tyrkia.

Tannlegeforeningen har vært tydelig overfor sine medlemmer. De har laget et policydokument mot kosmetisk behandling.

– I tillegg har vi gått ut og sagt veldig tydelig at vi er imot denne type behandling. Vi er veldig spesifikke på at det skader tennene, sier han og fortsetter:

– Vi har ikke noe grunnlag for å tro at tyrkiske tannleger er dårlige tannleger, men det er en annen holdning og etikk til hva man skal gjøre.

– Jeg har sikkert ødelagt tennene mine

Anger er noe Brennhovd sjelden føler på. Han forteller at han skal ha veneers uansett hvor gammel han blir.

– Ja, jeg har sikkert ødelagt tennene mine, men jeg kommer alltid til å dra til Tyrkia for å fikse dem.

På den tyrkiske klinikken var han en VIP-pasient. Brennhovd forklarer at det innebærer ti års garanti på tennene. Dersom han skulle miste en tann, får han som VIP-pasient angivelig en ny tann gratis.

På sosiale medier får han meldinger av personer som forteller at de spør sine tannleger om å få like tenner som Brennhovd. Han får mye positiv omtale av tennene sine, forklarer han.

Samtidig er Brennhovd tydelig på at dersom man er fornøyd med sine egne tenner, burde man ikke bruke penger på en slik behandling.

– Tenk deg godt om, for det kan gå galt. Jeg anbefaler ingen under 18 år å gjøre det. Som regel har man fine nok tenner, sier han.