Faller du etter fylte 65 år, kan alderdommen få en knekk. Nå skal styrke og balanse trenes landet rundt. Helsedirektoratet lager faglige råd til hjemmeboende eldre – for første gang.

23.03.2023 23:00

Inger Gallardo (76) skled på et klesplagg på soveromsgulvet og brakk lårhalsen i fjor. Nå trener hun balanse og styrke ved Grünerløkka flerbrukshus i gruppen Beintøff som viser seg å passe til navnet. I en klokketime følger det tett på med øvelser i balanse, styrke og koordinasjon.

Fysioterapeut Jelena Bogdanovic fra Bydel Grünerløkka og turnusfysioterapeut Henrik Hjørungdal leder an. Instruktør Jelena er kjent for å ta hardt i, men ingen klager den neste timen. De går fremover og sidelengs. Armbevegelser høyt og lavt og styrketrening for beina.