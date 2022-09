Må vente ett år på å få høreapparat: – Jeg hører ikke alltid hva studentene spør meg om

Mange må vente opptil ett år på å få offentlig og gratis hørselshjelp. Einar Nathan orket ikke vente og punget ut 15.000 kroner.

– Hørselen ble stadig verre. Jeg kunne ikke vente et helt år på å få høreapparat fra det offentlige, sier Einar Nathan. Han underviser ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og må vende det høyre øret til for å høre studentenes spørsmål.

16. sep. 2022 19:48 Sist oppdatert nå nettopp

Einar Nathan (51) underviser i stål- og betongkonstruksjon ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. For noen år siden merket han at hørselen ble dårligere. Nå står han i klasserommet og vender høyre øre mot den som prater for å få alt med seg.

Nathan har selv kjøpt høreapparat til ett øre. Det betalte han 15.000 kroner for, selv om høreapparat er gratis i Norge.