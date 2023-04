Arfan Bhatti siktet i Pakistan – ønsker å bli værende

Islamisten Arfan Bhatti er siktet i Pakistan, der han ønsker å bli værende, ifølge forsvarer John Christian Elden.

Arfan Bhatti under en demonstrasjon ved Stortinget i 2012.

28.04.2023 20:28

Ifølge VG er det uklart hva Bhatti er siktet for Pakistan, der han for to uker siden ble varetektsfengslet.

Fra før er han siktet for medvirkning til masseskytingen i Oslo i juni i fjor, der to personer ble drept og mange skadet.

– Det er han ikke orientert om ennå, og han er heller ikke gjort kjent med den norske siktelsen fra myndighetenes side, sier Elden.

– Vi er i dialog med statsadvokaten i Pakistan og Bhatti selv, men har dessverre ikke fått mye hjelp gjennom norsk politi eller ambassade så langt, selv om vi ble lovet at de skulle formidle kontakt allerede i slutten av mars måned, fortsetter forsvareren.

Forsvareren har snakket med Bhatti for første gang siden september i fjor, skriver avisen.

Aftenposten skrev tidligere i april at innenriksdepartementet i Pakistan har godkjent utlevering av Bhatti til Norge.

John Christian Elden er forsvarer for Arfan Bhatti.

Ifølge Elden, som ikke kan referere fra advokatsamtaler, har Bhatti det etter forholdene bra. Det er uklart hvordan han stiller seg til en eventuell retur til Norge.

– Utleveringsprosessen er ikke påbegynt, og han er ikke spurt hvordan han stiller seg til dette, men har gitt uttrykk for at han ønsker å bli i Pakistan, sier forsvareren.

Arfan Bhatti reiste til Pakistan kort tid før Oslo-skytingen 25. juni 2022. Han er siktet for medvirkning til grov terror. Zaniar Matapour er siktet for selve skytingen.

To mennesker ble drept og flere titalls ble skadet.