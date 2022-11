Jordskred i Sogndal - 12–15 personer innesperret

– Jeg skulle på et møte, men måtte gjøre vendereis, sier ordfører Arnstein Menes.

10. nov. 2022 21:03 Sist oppdatert 7 minutter siden

Klokken halv åtte meldte politiet at det har gått et jordras ved Menes i Sogndal kommune.

Det skriver Bergens Tidende.

Skredet har gått over veien som går inn til Menes. Dermed er de 15 innbyggerne på stedet sperret inne. Blant dem er kommunens ordfører, Arnstein Menes.

– Ja, jeg er en av de som er innestengt, sier ordfører Arnstein Menes i Sogndal kommune til BT.

Menes har vokst opp på stedet med samme navn. Det var Menes som oppdaget skredet og meldte det til politiet, sier han.

– Jeg skulle på et møte, men måtte gjøre vendereis. Det var relativt mye stein og jord. Det så ut som det var mer enn 20 meter bredt, og mellom en halv og en meter dypt, sier han.

– Finnes bare en vei

Menes sier de har vært plaget med en del snøskred og steinsprang. Stedet raset har gått skal være et kjent for ras, sier han.

– Det er ikke en helt ukjent situasjon. Men det er klart det byr på noen utfordringer, særlig med tanke på beredskap. Det finnes bare en vei hit. Nå må vi bruke fjorden om det skjer noe, sier han.

Entreprenør rykket ut etter melding om skredet og har stengt veien. Klokken 20.45 torsdag kveld opplyser Marius Næss i Vegtrafikksentralen det blir tatt en ny vurdering klokken 09 fredag morgen.

– Det er ingen omkjøringsmuligheter for de fastboende i området, sier Næss.

Varslet skred

Meteorologene sendte tidligere i dag ut farevarsel for flom på oransje nivå for indre deler av Vestlandet. Enkelte steder er det ventet over 150 millimeter regn på et døgn.

Konsekvensen kan bli flere skredhendelser er forventet, skriver Varsom på sine nettsider.

Ifølge Bergens Tidende er vestlandet inne i en nedbørsperiode som er ventet å være omtrent 24 timer til. Aller mest kommer det i løpet av et døgn, fra 80 til 120 millimeter er ventet fra og med i ettermiddag.

Av konsekvenser nevnes blant annet stengte veier, overvann, flom, skred.