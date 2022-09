Bhatti kan bli løslatt, advarer kilde. Nå kjemper norsk politi mot klokken.

Arfan Bhatti (45) er blitt flyttet til storbyen Lahore. Nå jobber norske myndigheter på spreng med å få ham utlevert. Hvis ikke ting skjer raskt, kan Bhatti løslates, opplyser en kilde til Aftenposten.

Det jobbes intensivt med å få Arfan Bhatti utlevert fra Pakistan til Norge, ifølge Aftenpostens kilde i den pakistanske sikkerhetstjenesten.

8. juni landet Arfan Bhatti i Pakistan med et Emirates-fly. Han reiste til foreldrenes hjemland sammen med nære familiemedlemmer. Planen var å reise tilbake til Norge i midten av juli. Det gjorde han ikke.

Da det ikke skjedde, satt politiet igjen med en stor utfordring. De hadde lenge et håp om at Bhatti skulle reise til Norge.

Bhatti ble i forrige uke siktet for medvirkning til terrorhandling i forbindelse med masseskytingen i Oslo 25. juni, og norsk politi ønsker å få ham utlevert fra Pakistan der han har oppholdt seg den siste tiden.

Kilde til Aftenposten: Bhatti kan løslates

Mandag kveld denne uken ble Bhatti anholdt av Pakistans sikkerhetspoliti. Det skjedde uten dramatikk.

Det er nå intens aktivitet på «høyt nivå» mellom norske og pakistanske tjenestepersoner, fordi Norge ønsker ham utlevert. Det forteller en sentralt plassert kilde i sikkerhetsstyrken Bhatti er hos.

Hvis ikke prosessen intensiveres, kan Bhatti bli løslatt innen kort tid, ifølge Aftenpostens opplysninger.

Onsdag ble han overført fra Gujrat, hvor han har oppholdt seg, til storbyen Lahore.

Her er Arfan Bhatti avbildet i Pakistan, kort tid etter at han kom til landet.

– Han er overhodet ikke å anse som farlig i Pakistan og samarbeider godt med oss, sier kilden til Aftenposten.

Vedkommende sier at norske myndigheter har vært i kontakt, men at det ikke er aktuelt å utlevere Bhatti uten en juridisk prosess.

Myndighetene i Pakistan undersøker nå om Bhatti har noen koblinger til militante grupper. De ser også selv nærmere på hans angivelige rolle i masseskytingen i Oslo, får Aftenposten opplyst.

Fakta Oppsummert: Dette er Arfan Qadeer Bhatti Arfan Qadeer Bhatti er norsk statsborger med pakistansk bakgrunn.

Han er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

Var tidligere medlem av den kriminelle ungdomsgjengen Young Guns i Oslo.

I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo i 2006, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging.

Bhatti reiste til Pakistan i slutten av 2012 og ble meldt savnet av familien i januar 2013.

Høsten etter ble han pågrepet og fengslet i Pakistan, men ble satt fri igjen i august 2014.

Fra Pakistan oppfordret han sine Facebook-følgere til «hellig krig». Han var en ledende figur i bevegelsen Profetens Ummah. Gruppen ble kjent for å rekruttere en rekke nordmenn til å krige for IS i Syria.

Nå er han siktet for medvirkning til masseskytingen i Oslo i sommer. Kilder: NTB og Wikipedia Vis mer

Uenighet rundt avhør

Bhatti og familiemedlemmene skulle etter planen ha reist tilbake til Norge 15. juli. Da dette ikke skjedde, satt norsk politi igjen med en utfordring.

Noen dager etter at Bhatti skulle ha fløyet tilbake til Norge, ble han kontaktet av pakistanske myndigheter. Det skjedde på bestilling fra norske myndigheter, ifølge 45-åringens daværende forsvarer, advokat John Christian Elden. To ganger skal Bhatti ha vært inne til avhør hos pakistansk politi, ifølge Elden. Det første skal ha skjedd 20. juli.

Bakgrunnen var en sak der det ble funnet en kniv i forbindelse med en demonstrasjon mot Sian. I avhøret skal Bhatti ha blitt stilt spørsmål om sin kjennskap til terrorsiktede Zaniar Matapour, som satt i bilen.

På dette tidspunktet hadde Bhatti status som vitne i masseskyting-saken, får Aftenposten opplyst av en person fra politiet i Oslo.

Ingen i Norge vil imidlertid vedkjenne seg at de har bedt om noe slik avhør.

Politiadvokat Børge Enoksen sa fredag at han ikke har noen opplysninger eller informasjon om at Oslo-politiet har avhørt ham eller bedt om bistand til å gjennomføre avhør av ham i Pakistan.

I november 2013 la Bhatti ut bilder av seg selv på nettet der han poserte med automatvåpen i et fjellområde som trolig er i grenseområdet mellom Afghanistan og Pakistan. Han skal nå være anholdt av myndighetene i Pakistan. Mens norsk politi ønsker ham utlevert.

Etterlyst internasjonalt – kan ende på Interpols liste

Den siste uken er tre personer blitt siktet etter masseskytingen i Oslo. To menn, alle med koblinger til Bhatti, er pågrepet og siktet for medvirkning til skytingen. Bhatti er siktet for det samme. Fra før av er Zaniar Matapour siktet for selve angrepet utenfor London pub, natt til lørdag 25. juni.

Etter det Aftenposten kjenner til, så var pågripelsen av to menn i Norge og den internasjonale etterlysningen av Bhatti planlagt over lengre tid. Som følge av at Bhatti ikke forlot Pakistan.

Pakistanske myndigheter har samtidig ønsket en internasjonal etterlysning. Det fikk de fredag.

Nå jobber norske myndigheter på spreng for å få Bhatti på Interpols liste over mest ettersøkte, får Aftenposten opplyst av en kilde fra den pakistanske sikkerhetstjenesten.

– Ja, de forsøker å få ham på listen, sier kilden.

Oslo politidistrikt har onsdag ikke kunnet svare på våre spørsmål om de ønsker å plassere Bhatti på Interpols liste eller at pakistansk politi ønsket en internasjonal etterlysning.

Ingen utleveringsavtale

Det finnes ingen avtale om utlevering mellom Norge og Pakistan. Det gjør prosessen komplisert.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som «forhandler» i slik saker. Mens politiet kan bli involvert før og etter, i etterforskning og transport, deltar de ikke formelt i forhandlingene.

Hvis Bhatti blir pågrepet av politiet i Pakistan, kan Norge rette en begjæring om utlevering. De må da vente på at denne blir behandlet. Hvis det blir bestemt i Pakistan at Bhatti kan utleveres, så vil norsk politi få beskjed om dette, og de vil hente den som skal utleveres.