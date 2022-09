Kjendisvenninner trekker seg fra skjønnhetsklinikk etter kritikk

Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord trekker seg fra Nomi Oslo, under en uke etter lanseringen av klinikken.

Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord delte nyheten om den nye skjønnhetsklinikken Nomi Oslo på sosiale medier i forrige uke.

20. sep. 2022 18:02 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag forrige uke ble klinikken Nomi Oslo lansert. Bak den sto de tre kjendisvenninnene Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord. Ambisjonene var høye: «Å skape Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

En snau uke senere kom nyheten om at både Tjelta, Skarbø og Rudjord har trukket seg fra selskapet.

I markedsføringen av skjønnhetsklinikken ble begrepet «kvinnehelse» tatt i bruk. Ordlyden har møtt sterk kritikk fra debattanter som mener at skjønnhetsindustrien har lite å gjøre med kvinnehelse.

– Slik debatten har utviklet seg, er et videre engasjement i Nomi umulig, skriver de tre i en pressemelding publisert tirsdag.

Lege overtar aksjene

Den totale investeringsrammen for Nomi Oslo er på over 40 millioner kroner. Nå som de tre kvinnene trekker seg, er det ansvarlig lege Karim Sayed som tar over aksjene og de økonomiske forpliktelsene.

– Jeg beklager at Vanessa, Synnøve og Pia velger å trekke seg fra Nomi, men har samtidig forståelse og respekt for avgjørelsen de har tatt, sier Sayed i pressemeldingen.

Han erkjenner at kommunikasjonen ikke har vært god. Og at kritikken mot den har vært legitim.

– Beklager overfor dem som er blitt opprørt

De tre venninnene er tirsdag kveld ikke tilgjengelige for kommentarer. I pressemeldingen uttaler de at de er lei seg for måten begrepet «kvinnehelse» ble brukt i forbindelse med lanseringen.

– Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor dem som er blitt opprørt av denne sammenblandingen, sier de.

– Når vi nå har landet på denne avgjørelsen, håper vi samtidig at fokuset på viktige kvinnehelsespørsmål som har oppstått i kjølvannet av våre uheldige uttalelser, kan føre til at flere kvinner får den hjelpen de fortjener.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med Karim Sayed, men han har ikke svart på Aftenpostens henvendelser.