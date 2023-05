«Hvaldimir» er på plass i indre Oslofjord – Fiskeridirektoratet ber folk holde avstand

Hvithvalen kjent som «Hvaldimir» oppholder seg i indre Oslofjord. Fiskeridirektoratet sier det er viktig at folk holder avstand og lar den være i fred.

Arkivbilde av hvithvalen Hvaldimir.

24.05.2023 13:38

– Vi oppfordrer spesielt folk i båter til å holde god avstand for å unngå at hvalen blir skadet eller i verste fall drept av båttrafikk, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Hvithvaler er fredede dyr her i Norge, og folk skal unngå å forstyrre ville dyr.

Indre Oslofjord er et tett befolket område, og risikoen for at hvalen kan bli skadet på grunn av menneskelig kontakt, er dermed vesentlig større, opplyser direktoratet.

– Vi har hele tiden kommunisert at den aktuelle hvalen er et frittlevende dyr, og vi ser ikke noen grunn til å fange den og putte den bak sperringer.

Fiskeridirektoratet vil følge med på bevegelsene til hvalen og håper den snur når den når enden av Oslofjorden.

– Når den nå er i mer utsatt område og tilgangen på mat kan være begrenset, vil vi vurdere ulike tiltak, sier Bakke-Jensen.

Hvaldimir dukket første gang opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april i 2019. Siden har hvithvalen blitt sett flere ganger langs norskekysten.

Den gang trodde Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) at hvalen kunne ha kommet fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke dyr i sine eksperimenter. PST undersøkte saken, og man landet på at det trolig ikke dreide seg om en spionhval.

Trolig heter hvalen Semjon og er brukt til terapi for vanskeligstilte barn i Russland, ifølge Fiskeribladet.

Hvalen deler for øvrig indre Oslofjord med verdens største krigsskip, det amerikanske USS Gerald R. Ford, som er på Oslo-besøk de neste dagene. Myndighetene ber også folk holde avstand til dette – mer konkret minst 1000 meter.