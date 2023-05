Prisregn til Aftenposten i Bergen

Aftenposten vant blant annet prisen som Årets mediehus da medieprisene ble delt ut i Bergen.

Aftenposten ble kåret til Årets nasjonale nyhetsnettsted under mediedagene i Bergen.

10.05.2023 21:28 Oppdatert 10.05.2023 22:22

Onsdag kveld ble det delt ut flere prestisjefylte priser i regi av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Aftenposten var nominert i en rekke kategorier.

Prisen i kategorien for Årets nasjonale nyhetsdekning ble delt mellom NRK og Aftenposten. Begge vant for sin dekning av Ukraina-krigen.

Årets inspirasjonssak ble «Kulturanmelderiet» i Aftenposten. «En gavepakke til leseren,» het det i juryens begrunnelse.

Aftenposten ble også kåret til Årets nasjonale nyhetsnettsted.

Dessuten mottok Aftenposten kveldens gjeveste pris: Årets mediehus.

Årets inspirasjonssak ble «Kulturanmelderiet» i Aftenposten. Fra venstre er May Synnøve Rogne, Ingunn Økland, Cecilie Asker, Mina Nærland, Erik Gulbrandsen, Ingrid Åbergsjord og Kristoffer Nordvik.

I juryens begrunnelse het det blant annet:

«Mediehuset leverer sterk journalistikk på så vel utenriksstoff som innenriks, og har gitt en stemme til dem som ikke kan rope så høyt, som for eksempel barnevernsbarn som landet glemmer. Journalistikk som resulterer i både Skup-priser og rekordantall medieprisnominasjoner.»

Den store journalistprisen

Under åpningen av konferansen tidligere på dagen mottok Bjørn Olav Jahr Den store journalistprisen. Jahr fikk den for sitt arbeid med Baneheia-saken og Tengs-saken.

– Når du har vært helt avgjørende for at to helt katastrofale justisfeil i Norge er avslørt, er denne prisen særdeles fortjent, sa juryleder Eivind Ljøstad.

«Begge sakene viser hvor viktig det er at noen er kritiske når flertallet går i bekreftelsesfellen», het det videre.

Irene Kinunda Afriyie vant Sjur Holsens minnepris 2023. Hun er samfunnsdebattant og jobber blant annet som gjestekommentator i Bergens Tidende.

NTBs språkpris gikk til Tor Folgerø i Hallingdølen.