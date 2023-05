Italias president i Oslo

Det italienske presidentbesøket torsdag ble avsluttet med gallamiddag på Slottet. Dagen inneholdt for øvrig både møte med statsministeren, museumsbesøk og båttur.

Kronprins Haakon talte under gallamiddagen under statsbesøket til Italias president Sergio Mattarella. Mellom presidenten og kronprinsen sitter presidentens datter, Laura Mattarella.

11.05.2023 21:34

Det to dager lange statsbesøket ble innledet da president Sergio Mattarella og hans datter Laura ble ønsket velkommen til Norge av kronprins Haakon og dronning Sonja. Den italienske presidenten besøker Norge sammen med sin datter Laura.

Presidenten er enkemann, og datteren fyller derfor rollen som landets førstedame.

Besøket startet med en offisiell mottagelse på Slottsplassen. Her ble Garden inspisert før turen gikk inn på Slottet hvor presidenten overrakte gaver til den norske kongefamilien, inkludert italiensk vin. Etter besøket på slottet gikk turen til Stortinget. Her fikk Italias president en omvisning av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Mattarella besøkte så Nasjonalmuseet og fikk en båttur på Oslofjorden, før kvelden ble avsluttet med gallamiddag på slottet.

Italias president Sergio Mattarella i følge med dronning Sonja før kongeparets gallamiddag under statsbesøket fra Italias president Sergio Mattarella. Bak følger kronprins Haakon og presidentens datter Laura Mattarella.

Fordømte krigen mot Ukraina

Både kronprins Haakon og president Mattarella talte under middagen. Kronprins Haakon løftet frem både felles interesser, godt samarbeid og takket Italia for innsatsen under vanskelige forhold under koronapandemien.

– Vi er svært takknemlige for Italias handlekraft, vilje til å dele kunnskap og den solidariteten dere viste overfor Norge og andre land. Alt dette mens dere selv sto i en fryktelig vanskelig situasjon. Ved å ta de krevende valgene som Italia gjorde i en tidlig fase, ble smittespredningen i og fra Italia betydelig begrenset. Mange liv ble reddet takket være innsatsen deres, sa kronprinsregenten.

Flaggborg på Karl Johans gate i forbindelse med statsbesøket til Laura Mattarella og hennes far, Italias president Sergio Mattarella.

Han trakk også frem den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Vi fordømmer på det sterkeste angrepskrigen som Russland fører mot Ukraina. Brutaliteten som utspiller seg, er vanskelig å fatte. I en slik tid blir samholdet mellom nære allierte og samarbeidspartnere ekstra viktig. Jeg vil derfor takke for vårt gode samarbeid i Nato, og for den viktige italienske støtten til Ukraina.

Under gallamiddagen ble det servert hvit og grønn asparges fra Hvasser med potet og ramsløk, squashblomst med kamskjell og morkel, kalv med karamellisert løkterte og perlebygg, samt norske bringebær, rabarbra og sjokolade.

Kronprins Haakon tar imot Italias president Sergio Mattarella på Slottsplassen under statsbesøket i Norge torsdag.

Store muligheter

På presidentens program torsdag sto også en lunsj med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Tema for møtet var situasjonen i Ukraina, Nato-samarbeid, energisikkerhet og det grønne skiftet.

– Italia er en av Europas største økonomier og en viktig partner for Norge. Det ligger store muligheter for våre to land i samarbeidet om energi og grønn omstilling. Jeg håper at besøket vil styrke dette samarbeidet ytterligere, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok imot Italias president Sergio Mattarella i representasjonsboligen i forbindelse med statsbesøket fra Italia.

Italias visestatsminister og utenriksminister Antonio Tajani og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok også på møtet.

– Våre to land deler et felles engasjement i en rekke internasjonale spørsmål og samarbeider nært i blant annet FN og Nato. Italia spiller en viktig rolle for sikkerhet og stabilitet i Middelhavsområdet som er av betydning for hele Europa, sier statsministeren.

Nidarosdomen og NTNU

Fredag går turen til Trondheim, hvor presidenten og datteren vil bli ledsaget av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. De skal blant annet delta på et forsknings- og næringslivsarrangement på NTNU. Italienske og norske bedrifter og forskere skal diskutere samarbeidsmuligheter innen energiomstilling med fokus på hydrogen, vindkraft og karbonfangst- og lagring.

På programmet står også lunsj i Erkebispegården og konsert i Nidarosdomen.

I utgangspunktet sto kong Harald som vert for besøket, men hans sykmelding og opphold på Rikshospitalet gjorde at det var kronprinsen som tok imot på Slottsplassen.