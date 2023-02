Innførte kraftig hopp i bøtesatsene fra 1. februar – har ikke teknologi til å skrive dem ut

Bøtesatsene i trafikksaker fikk et kraftig hopp i forrige uke. Men du trenger ikke å være redd ennå. Politiet klarer ikke å skrive ut bøter med de nye satsene.

Politiet ønsket ikke at satsene for forenklede forelegg skulle økes med 30 prosent fra 1. februar. Nå som politiets IT-systemer ikke er oppdatert, får bilistene fremdeles bøter etter gamle satser.

08.02.2023 17:47

1. februar ble bøtesatsene for lovbrudd i trafikken økt med 30 prosent.

Blir du tatt for å ha kjørt i 140 km/t i en 100-sone, skal du egentlig få et forenklet forelegg forenklet foreleggEt forenklet forelegg er en bot du får på stedet. Forenklete forelegg brukes som reaksjon på mindre alvorlige lovbrudd, for eksempel ved mindre trafikkforseelser. Hvis du vedtar boten, blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret. på 15.100 kroner. Før 1. februar var dette forelegget på 11.600 kroner.

