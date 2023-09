Nytt farevarsel: Opptil 70 mm regn på ett døgn.

Det blir mye regn på Sørlandet og Østlandet fra onsdag kveld til fredag. Det kan bli lokale oversvømmelser flere steder.

Store nedbørsmengder kan igjen føre til overvann og lokale oversvømmelser. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 11:38

Et lavtrykk som kommer inn fra Nordsjøen vil de neste dagene ta med seg mye nedbør inn over deler av Sør-Norge. Det kommer til å bli mye regn på Sørlandet og Østlandet og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel.

På Sørlandet er det meldt store nedbørsmengder fra onsdag kveld til torsdag. Meteorologene tror det kan komme opptil 70 mm nedbør i løpet av 24 timer. Enkelte steder kan det komme enda mer.

Meteorologene er fremdeles usikre på hvor på Sørlandet det vil komme mest regn. I kystnære strøk kan det i tillegg komme ganske sterk vind. Det er meldt liten til stiv kuling langs kysten fra Lindesnes til svenskegrensen.

På Østlandet er det meldt om regnbyger fra torsdag til fredag. Det er ventet 40–60 mm nedbør i løpet av et døgn. Noen steder kan det komme 10–15 mm nedbør i løpet av én time.

– Det kan bli overvann, særlig i bebygde strøk, der vannet ikke kommer så lett unna, sier meteorolog Martin Granerød.

Han anbefaler folk å rense stikkrenner, særlig dersom man har opplevd overvann tidligere.

Østlandet er blitt rammet av flom flere ganger siden august. Vis mer

Nytt flomvarsel

I forbindelse med den nye runden med regn er det også blitt sendt ut et gult farevarsel om flom fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Varselet gjelder for i første omgang for Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder og deretter for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo.

– Det kan bli lokale oversvømmelser, sier Elin Langsholt, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Hun sier det ikke er snakk om de vannmengdene som man opplevde under uværet Hans. Men vannstanden i de store innsjøene ligger ganske høyt allerede. Det tåler derfor ikke så mye nedbør før man igjen havner på gult nivå.

Enda flere lavtrykk

Den nærmeste uken kan Sør-Norge vente seg enda mer lavtrykksaktivitet.

– Det blir nok av og på med regnbyger, men vi kan også få kortere perioder med lettere vær. Det kan bli gløtt med sol på fredag eller lørdag, sier Granerød.

Temperaturene holder seg forholdsvis høye, med opptil 17–18 grader. Lavtrykkene drar med seg varm og fuktig luft sørfra.

På litt lenger sikt kan det bli litt tørrere vær, men siden det er litt frem i tid er det mer usikkert.