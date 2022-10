Hevder han var turist. Hadde flere pass. Dette vet vi om russeren som ble stoppet med droner.

Ifølge sosiale medier er 50-åringen utdannet fotograf og har publisert flere dronevideoer. Russeren som ble stoppet på vei ut av Norge, hevder han var her som turist.

Russeren ble stoppet på vei ut av Norge ved grenseovergangen her ved Storskog i Finnmark tirsdag. Dette bildet er tatt i september.

14. okt. 2022 12:40 Sist oppdatert 26 minutter siden

Tirsdag denne uken ble en 50 år gammel russisk mann stoppet i grensekontrollen på Storskog grensestasjon i Finnmark. Han var på vei ut av Norge. I bilen fant tollere to droner og elektroniske lagringsenheter.

Mannen skal være bosatt i Moskva. Ifølge kjennelsen fra tingretten skal han ha reist gjennom Norge siden august i år. På vei ut av landet hadde han 4 terabyte med bilde- og videofiler. Det er det samme som 4000 gigabyte.

Deler av materialet skal være kryptert. Han har forklart til politiet at han har fløyet droner i hele landet, ifølge kjennelsen fra Indre og østre Finnmark tingrett fredag formiddag.

Erkjenner å ha fløyet drone

50-åringen er siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften. Paragraf 19 i sanksjonene forbyr russere å fly i Norge. Denne forskriften trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina.

Russeren har erkjent å ha fløyet med drone i Norge. Tingretten mener bilde- og videofilene gir grunn til å tro at siktede har begått flere overtredelser enn bare å fly i Norge.

Flere pass

Siktede har ingen tilknytning til Norge. Han har familie i Russland, to russiske pass og ett israelsk pass. Han skal ha jobbet med salg i en rekke selskaper de siste tiårene, blant annet i flere selskaper i Vesten.

Aftenposten har funnet flere kontoer i sosiale medier som tilhører mannen. Av dem fremgår det at han er utdannet fotograf og aktiv sådan. Han har publisert både bilder og videoer.

På nettet har han lagt ut en rekke dronevideoer, men de er fra ulike steder i Russland og enkelte andre land. Ingen av dem Aftenposten har sett, er fra Norge.

Spor Aftenposten har funnet på nettet, tyder på at han kjøpte en ny drone i november i fjor. En slik drone er tilgjengelig på det vanlige markedet.

Tidligere har han hatt en egen nettside sammen med det som skal være hans tidligere kone. Der har de tilbudt fototjenester, men domenet er nå nede.

Politiet: Gjennomgår materialet

Politiet sier de nå skal gjennomgå bildene og videoene de har beslaglagt. De vil kartlegge hva han har filmet, og hvor han har vært.

De vil også undersøke om russeren kan ha begått andre straffbare forhold i flyvingen.

Anja Indbjør, politiadvokat i Finnmark politidistrikt, sier mannen har opplyst til politiet at han var i Norge som turist.

– Er han kjent for politiet fra før?

– Nei.

– Hva viser det dere har gått gjennom av bilder og video som er beslaglagt så langt?

– Det lille vi har fått gått gjennom, bekrefter hans forklaring om at han har tatt bilder av norsk natur og eiendom.

– Hva mener du med eiendom?

– Han har vært på besøk hos noen som bor i Norge.

– Han fremstår som en fotograf i sosiale medier. Fester dere lit til at han er det?

– Vi har ikke grunn til å tro noe annet nå.

– Har han reist sammen med flere?

– Han har reist alene.

– Hvilke andre straffbare forhold mistenker dere ham for å stå bak slik status i etterforskningen er nå?

– Pr. nå har vi ikke grunnlag for å mistenke ham for noe annet enn det han allerede er siktet for. Men etterforskningen vi er i gang med nå, vil handle om å se gjennom materialet og avklare om han har fløyet i soner med forbud for droneflyvning.