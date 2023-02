USAs president talte i Polen: – Nato er mer samlet enn noen gang

Etter å ha besøkt Ukraina, reiste USAs president Joe Biden videre til Polen. Der var han tydelig i talen overfor Vladimir Putin.

21.02.2023 17:19 Oppdatert 21.02.2023 19:36

Se utdrag fra talen i videovinduet øverst i saken

Biden talte ved det tidligere kongelige slottet i Warszawa tirsdag klokken 17.30.

Det skjedde bare timer etter at hans russiske motpart holdt sin tale om rikets tilstand. Der ga Vladimir Putin Vesten skylden for krigen i Ukraina.

– Kyiv står støtt, stolt og fritt, innledet Joe Biden talen sin med.

– Spørsmålene verden møtte for ett år siden, var like enkle som de var viktige: Responderer vi eller ser vi et annet sted? Viser vi styrke eller svakheter? Er vi forente eller splittet? sa Biden, og svarte sine egne spørsmål:

– Nå vet vi svaret. Vi er sterke og forente. Verden ser ikke et annet sted [enn mot Ukraina].

– Nato er mer samlet enn noen gang tidligere

Fra talerstolen i Warszawa sier Biden at Putin trodde Nato skulle falle sammen som følge av angrepet på Ukraina. Han tok feil, sier Biden.

– Nato er mer samlet enn noen gang tidligere, fortsetter han.

– Det ukrainske folket er for modige [for Putin]. Amerika, EU og Nato er altfor forente. Demokratiet er altfor sterkt, la han til.

Biden lover at USA vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det behøves.

– Nato vil ikke bli splittet, sier han.

Biden kom ut på podiet i Warszawa til toner fra den norske artisten Kygo.

Biden mener autokrater autokraterAutokrati er en styreform der makten er samlet på én leder eller en liten gruppe mennesker. bare forstår ett ord:

– Nei, nei, nei. Nei, du får ikke ta landet mitt. Nei, du får ikke ta friheten min. Nei, du får ikke ta fremtiden min, sa han.

Den amerikanske presidenten henvendte seg også direkte til det russiske folket med en beskjed:

– USA eller folket i Europa vil ikke kontrollere Russland. Vesten planlegger ikke å angripe Russland. Denne krigen er ikke en nødvendighet. Den er en tragedie.

Takket av Polens president

Besøket i Ukraina og Polen blir satt pris på av Polens statsleder. Polen har vært en av Ukrainas nærmeste støttespillere etter at Russland gikk til fullskala angrepskrig mot nabolandet for ett år siden.

– Besøket ditt er et viktig signal om sikkerhet, om USAs ansvar for sikkerheten i verden og Europa. USA kan opprettholde verdensordenen, sa Polens president Andrzej Duda til gjesten fra USA. Duda sa at amerikanske styrkers nærvær sørger for at Polen er trygt.

De to hilste på hverandre utenfor presidentpalasset i Warszawa før to runder med møter tirsdag.

– Vi må ha sikkerhet i Europa. Så grunnleggende er det, så enkelt og så avgjørende, sa Biden og omtalte Nato som «trolig den mest avgjørende alliansen i historien».

I den polske hovedstaden gjentok Biden at USAs støtte til Ukraina fortsatt er sterk. Mandag var han på uanmeldt besøk i Kyiv for å vise støtte og solidaritet til Ukraina få dager før årsdagen for den russiske invasjonen 24. februar.

Duda hyllet reisen til Kyiv og sa det «løftet moralen til de ukrainske forsvarerne».

– Besøket var et signal om at den frie verden, ved dens fremste leder, USAs president, står sammen med dem.